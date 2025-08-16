GENERANDO AUDIO...

Pedro Haces Barba, diputado de Morena. Foto: Cuartoscuro.

El diputado Pedro Haces, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es una de las pocas personalidades de México que puede presumir que cuenta con una estrella en el Strip de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos.

Diputado Pedro Haces, con estrella en Las Vegas

El legislador morenista recibió la estrella en el Strip de Las Vegas el 22 de julio de 2011. Se convirtió así en el primer personaje taurino en ser condecorado con dicha distinción por introducir un espectáculo de la fiesta brava sin sangre en esa ciudad.

Haces no solo es legislador de Morena, sino también secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), así como fundador de Don Bull Productions, empresa que impulsó su carrera en el espectáculo taurino internacional.

Pedro Haces recuerda que reconocimiento fue previo a la 4T

Haces compartió en su cuenta de X que hace 19 años, cuando fundó Don Bull Productions, comenzó su vida en el mundo del espectáculo internacional en la ciudad más grande del estado de Nevada.

Precisó que el reconocimiento en el Strip de Las Vegas se le otorgó antes del inicio de la Cuarta Transformación y de la creación de la CATEM. Destacó que lo logró gracias a su esfuerzo y trabajo.

