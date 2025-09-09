GENERANDO AUDIO...

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 establece que las sanciones económicas aplicadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos políticos serán dirigidas a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SCHTI).

Según el artículo 38 del documento, los recursos deberán concentrarse en la Tesorería de la Federación en un plazo máximo de 30 días después del pago o descuento, y se destinarán al Ramo 38 para actividades sustantivas de la dependencia.

Multas del INE financiarán becas e investigación

El PEF aclara que los montos obtenidos no podrán gastarse en servicios personales, sino que deberán enfocarse en programas como:

S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad

S191 Sistema Nacional de Investigadores

Antes de aumentar la población beneficiaria, la SCHTI tendrá que contar con un dictamen de suficiencia presupuestaria emitido por la Secretaría de Hacienda.

Crece el presupuesto para ciencia y tecnología en 2026

Además, el proyecto asigna a la SCHTI un presupuesto de 34 mil 860 millones 832 mil 784 pesos, lo que representa un incremento de 1,564 millones 908 mil 421 pesos respecto a lo aprobado en 2025, cuando la cifra fue de 33 mil 295 millones 924 mil 363 pesos.

Con este ajuste, la nueva Secretaría contaría con mayores recursos para fortalecer becas, investigación y el desarrollo científico en México.

