Pertenecen a la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro. Foto: UnoTV

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió una alerta tras el robo de cinco cilindros con gas cloro en el municipio de Colón, Querétaro.

Los tanques pertenecen a la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA), y se encontraban en la Unidad de Rebombeo de la comunidad de Viborillas.

Estados en riesgo por el robo de cilindros con gas cloro

Protección Civil pidió reforzar acciones preventivas en los estados de:

Guanajuato

Querétaro

San Luis Potosí

Hidalgo

Michoacán

Estado de México

¿Qué se sabe de los cilindros robados en Querétaro?

Los cilindros robados son de color gris con capacidad de 68 kilogramos y cuentan con los números de serie 3047793, 3047757, ISA/125, 3537414 y 763455.

Cabe mencionar que los cilindros con número de serie 3047793 y 3047757, son tanques vacíos con residual de 10%.

Por otro lado, los que cuentan con los números de serie ISA/125, 3537414 y 763455, son tanques llenos al 90%.

¿Qué es el gas cloro y cuáles son los riesgos?

El gas cloro, de apariencia amarillo cenizo, es venenoso y corrosivo. Puede causar irritación en ojos, piel y vías respiratorias.

Su inhalación provoca lagrimeo, tos, náuseas, dificultad para respirar y, en casos graves, edema pulmonar o la muerte. Los síntomas pueden aparecer de forma retardada.

El contacto directo genera quemaduras, daño en los dientes y bronquitis crónica si la exposición es prolongada.

Llamado a la población

Las autoridades pidieron no manipular los cilindros en caso de localizarlos. La recomendación es dar aviso inmediato al 911 o a las instancias de Protección Civil más cercanas.

