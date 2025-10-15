GENERANDO AUDIO...

Foto: Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) formalizaron la firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2025–2027, con un incremento de 4.5% directo al salario, tras un proceso de negociación caracterizado por el diálogo y el respeto mutuo.

El acuerdo, considerado “histórico” por las partes, busca fortalecer las condiciones laborales de las y los trabajadores petroleros, al tiempo que garantiza la viabilidad financiera y operativa de la empresa productiva del Estado.

“Pemex y su gente son una misma fuerza”: Rodríguez Padilla

El director general de Pemex, el doctor Víctor Rodríguez Padilla, subrayó que este nuevo contrato es reflejo del entendimiento profundo entre la empresa y su personal.

“Alcanzamos un acuerdo histórico. Este no solo es el resultado de la negociación, sino del entendimiento de que Pemex y su gente son una misma fuerza, una misma historia y un mismo destino. Durante este proceso se privilegió siempre el interés superior de México”, expresó.

Rodríguez Padilla destacó que el compromiso de ambas partes permitirá a Pemex fortalecer su posición en un entorno operativo y financiero desafiante, pero también lleno de oportunidades para consolidar su papel como motor de la soberanía energética nacional.

Diálogo y justicia laboral

Por su parte, el secretario general del STPRM, ingeniero Luis Ricardo Aldana Prieto, reconoció el apoyo y el ambiente de respeto durante la negociación, así como el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien atribuyó una visión de equilibrio entre justicia laboral y sostenibilidad económica.

"Los acuerdos alcanzados darán viabilidad y mejores condiciones laborales a los trabajadores, fortaleciendo la relación Pemex–trabajadores", afirmó.

Con esta firma se concreta la cuadragésima revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, que representa más de 80 años de colaboración entre Pemex y el STPRM.

El nuevo documento reafirma una relación laboral basada en la confianza, el compromiso y la responsabilidad compartida, pilares fundamentales para el futuro de la principal empresa energética del país.