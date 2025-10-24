GENERANDO AUDIO...

Tamaulipas presenta la mayor contaminación por hidrocarburos de Pemex. Reuters

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha contaminado más de 6.8 millones de metros cuadrados del territorio nacional debido a derrames y fugas de hidrocarburos, lo que equivale a unos 108 estadios Azteca. De acuerdo con el Inventario Nacional de Sitios Contaminados y Remediados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la paraestatal ha generado 777 sitios afectados entre 2008 y 2023.

Derrame en Veracruz agrava la huella ambiental

El 21 de octubre de 2025 se reportó un nuevo derrame de hidrocarburo en los ríos Pantepec y Tuxpan, en Veracruz, que afectó cerca de 16 kilómetros de cauce. Aunque Pemex concluyó las reparaciones, las afectaciones a la flora y fauna continúan.

Este evento se suma a una larga lista de incidentes ambientales relacionados con la empresa. Según el inventario de Semarnat, sólo 14% de los sitios contaminados por Pemex han sido remediados efectivamente, mientras que el resto continúa en espera de atención.

Pemex tarda en promedio cuatro años en reparar los daños

En los 112 sitios donde la empresa sí realizó trabajos de reparación, tardó un promedio de cuatro años en concluir las acciones. El documento oficial muestra que, aunque la mayoría de los lugares afectados cuenta con un programa de remediación, los avances son lentos y desiguales.

La información también revela que existen 1,044 sitios contaminados en todo el país, por diversas causas, de los cuales más de 6.83 millones de metros cuadrados están afectados específicamente por hidrocarburos.

Tamaulipas y Veracruz concentran tres cuartas partes de la contaminación

Los estados con mayor superficie contaminada por hidrocarburos son:

Tamaulipas , con 3 millones 117 mil 866 m²

, con 3 millones 117 mil 866 m² Veracruz , con 1 millón 939 mil 956 m²

, con 1 millón 939 mil 956 m² Tabasco , con 454 mil 272 m²

, con 454 mil 272 m² San Luis Potosí , con 222 mil 849 m²

, con 222 mil 849 m² Ciudad de México, con 220 mil 380 m²

Estas dos primeras entidades concentran cerca del 75% del total de contaminación registrada por Pemex.

Impactos ambientales y sociales de los derrames

Los derrames de hidrocarburos han causado daños a ecosistemas acuáticos y terrestres, provocando la muerte de especies de peces, aves y vegetación. En comunidades pesqueras y agrícolas, las pérdidas económicas son significativas debido a la interrupción de la pesca y los daños a cultivos.

La exposición prolongada a hidrocarburos también implica riesgos de salud como enfermedades respiratorias, dérmicas y gastrointestinales, de acuerdo con autoridades ambientales y sanitarias. Además, la contaminación reduce la calidad del agua y del suelo, afectando su disponibilidad para consumo y producción agrícola.

Medidas preventivas y protocolos ante derrames

Tras los incidentes ambientales, Pemex y las autoridades han implementado medidas para reducir el riesgo de futuros derrames, entre ellas:

Sistemas de monitoreo y control de fugas en ductos y plataformas

Protocolos de contingencia y normativa ambiental más estricta

Simulacros y capacitación a personal y comunidades locales

Coordinación con autoridades estatales y federales para respuesta rápida

Aunque estas acciones buscan disminuir los impactos, el derrame en Tuxpan evidencia que los esfuerzos siguen siendo reactivos más que preventivos, lo que plantea la necesidad de fortalecer la supervisión y el mantenimiento de la infraestructura petrolera.