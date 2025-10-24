Pemex contiene derrame en Álamo, Veracruz; recuperan más de un millón de litros de crudo

GENERANDO AUDIO...

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que logró contener al 100% el derrame de crudo registrado en el oleoducto Poza Rica-Madero, a la altura del kilómetro 46+935, en el municipio de Álamo, Veracruz. De acuerdo con la paraestatal, al corte de las 18:00 horas se reportan avances significativos en las labores de recuperación, luego del incidente ocurrido en el Río Tuxpan.

Las acciones de contención evitaron que el hidrocarburo alcanzara zonas pobladas. Para lograrlo, Pemex instaló 94 barreras marinas de contención a lo largo de 35 kilómetros del cauce, además de 467 cordones oleofílicos en un tramo de 8 kilómetros hacia el Río Pantepec, con el fin de detener la dispersión del crudo.

En la fase de recuperación, Pemex informó que ya se han recuperado más de un millón de litros de hidrocarburo en siete puntos estratégicos. Con la etapa de contención concluida, las labores de limpieza y saneamiento se intensificarán en las próximas horas.

La empresa también confirmó la recuperación de la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en la localidad de El Xúchitl, zona clave para el suministro de agua al municipio de Tuxpan. Este punto se encuentra a cuatro kilómetros aguas abajo del área afectada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Pemex destacó que el oleoducto Poza Rica-Madero ya opera con plena seguridad industrial desde las 14:00 horas del día anterior. Además, la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tuxpan reanudó sus labores de carga y descarga, sin afectaciones a la operación portuaria.

En las tareas de atención participan 755 trabajadores de Pemex, junto con personal de la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y el Gobierno de Veracruz. Las labores incluyen el uso de dos buques recuperadores, siete lanchas fluviales, cuatro equipos de respiración autónoma y dos sistemas skimmer para recolectar hidrocarburos en superficie.

Pemex informó que mantiene diálogo directo con los vecinos de la zona afectada, quienes han colaborado activamente con las brigadas de atención. La empresa agradeció la solidaridad y apoyo de la población, que ha permitido acelerar las labores de limpieza y recuperación ambiental.