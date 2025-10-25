Pemex indemnizará a afectados por derrame de petróleo en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Petróleos Mexicanos (Pemex) trabaja en un censo de parcelas afectadas por el derrame de hidrocarburo en los márgenes de los ríos Pantepec y Tuxpan, en Veracruz, indicó su director general, Víctor Rodríguez Padilla.

“Se está haciendo un inventario de todas las parcelas que fueron dañadas por el arroyo pequeño y luego las márgenes del río, porque todo eso se va a indemnizar, se va a recuperar porque Pemex tiene una responsabilidad ambiental”

Víctor Rodríguez Padilla / director general de Pemex

Al comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Rodríguez Padilla, informó que en la zona laboran 755 trabajadores de la empresa pública del Estado, además de la Secretaría de Marina y la Agencia de Seguridad de Hidrocarburos (Asea).

“Hemos puesto 467 cordones oleofílicos, 94 barreras marinas, tenemos trabajando en el campo 755 trabajadores, de los cuales son una buena parte de Pemex, también se Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad de Hidrocarburos en México”

Víctor Rodríguez Padilla / director general de Pemex

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Además, el funcionario explicó que el derrame fue causado por un deslizamiento de tierra que provocó la fractura de un oleoducto.