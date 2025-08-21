GENERANDO AUDIO...

Pemex investiga sobornos y refuerza vigilancia en plataformas. Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría Anticorrupción de Buen Gobierno investiga los contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la denuncia de presuntos sobornos hecha por Estados Unidos. Asimismo, anunció que la Marina reforzó la vigilancia en plataformas petroleras tras el robo de 50 equipos en Campeche.

Investigación por presuntos sobornos en Pemex

Durante la conferencia matutina de este jueves 21 de agosto de 2025 en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que el gobierno federal revisa la información sobre los contratos relacionados con los presuntos sobornos señalados por una institución de EE. UU..

De acuerdo con la mandataria, la indagatoria contempla:

Identificar desde cuándo se firmaron los contratos

Revisar qué contratos se realizaron y cuándo concluyeron

Determinar a qué contratos se refiere la denuncia

Investigar qué funcionarios pudieron participar

Confirmar si se realizaron auditorías previas

“Se está investigando desde cuándo fueron estos contratos, qué contratos se hicieron, cuándo finiquitaron estos contratos, a qué contrato se refiere esta institución de los Estados Unidos y qué funcionarios pudieron haber participado… todo esto lo está revisando la Secretaría Anticorrupción”, señaló Sheinbaum.

La presidenta recordó que el viernes 15 de agosto en Chetumal, Quintana Roo, había informado que los contratos en cuestión no se llevaron a cabo y que solo se trató de un intento de soborno. En esa ocasión adelantó que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, sería la encargada de dar a conocer los detalles la próxima semana.

A una semana de esa declaración, Sheinbaum reiteró que será la próxima semana cuando se presente la información sobre la investigación en curso.

Vigilancia en plataformas de Pemex

En el mismo encuentro con medios, Sheinbaum se refirió al robo ocurrido el 18 de agosto de 2025, cuando un grupo armado abordó la plataforma Akal-R, ubicada en Campeche, y sustrajo 50 equipos esenciales para la seguridad del personal que opera en instalaciones marinas.

Al respecto, la mandataria aseguró que no hay una situación particular de robos en plataformas de Pemex, pero indicó que se reforzó la vigilancia con apoyo de la Secretaría de Marina.

“No hay más robos, digamos de los que ha habido, no hay una situación en particular, pero evidentemente no queremos que haya ningún robo. Esto tiene que ver con el fortalecimiento de la prevención, el patrullaje en el mar y la revisión con drones y otros esquemas que tiene la Marina para vigilancia de las plataformas”, dijo.

Con estas medidas, el gobierno federal busca prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de las operaciones en el Golfo de México.

