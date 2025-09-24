Pensionados del IMSS e ISSSTE: conozcan cuándo recibirán el aguinaldo 2025
Los pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán su aguinaldo 2025 en noviembre, de acuerdo con los calendarios oficiales de ambas instituciones. Este derecho económico beneficia a millones de adultos mayores en México y representa un ingreso extra al cierre del año.
Fechas del pago del aguinaldo IMSS 2025
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depositará el aguinaldo a quienes se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.
- El pago se realizará el lunes 3 de noviembre de 2025, junto con la pensión mensual
- El monto equivale a una mensualidad de la pensión, sin contar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales
- Quienes se pensionaron bajo la ley vigente a partir del 1 de julio de 1997 no reciben este beneficio
Aguinaldo ISSSTE 2025: fechas confirmadas
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entregará el aguinaldo en dos partes:
- Primera mitad: primera quincena de noviembre de 2025
- Segunda mitad: el 2 de enero de 2026, junto con la primera pensión del nuevo año
El ISSSTE, encabezado por Martí Batres Guadarrama, asegura que este esquema permite a jubilados contar con recursos para las fiestas decembrinas y el arranque del siguiente año.
Pago mensual de pensiones IMSS e ISSSTE en octubre 2025
Además del aguinaldo, los depósitos regulares de pensión están confirmados:
- IMSS: miércoles 1 de octubre de 2025
- ISSSTE: martes 30 de septiembre de 2025
[TE PODRÍA INTERESAR: Pensionados IMSS e ISSSTE: así pueden tener más ingresos con Inapam]
¿Qué hacer si no llega el pago?
Si el depósito no se refleja en la cuenta bancaria, las instituciones recomiendan:
- IMSS: llamar al 800 623 2323 (opción 3) o acudir a subdelegaciones
- ISSSTE: acudir a módulos de atención, marcar al 55 4000 1000 o usar el buzón virtual
El aguinaldo 2025 ya tiene fechas definidas, lo que brinda certeza a millones de pensionados en todo el país.