Pensionados del IMSS e ISSSTE: conozcan cuándo recibirán el aguinaldo 2025

| 14:56 | José Pablo Espíndola | Uno TV
El aguinaldo 2025 de pensionados IMSS e ISSSTE se pagará en noviembre; revisa las fechas confirmadas de depósito.
Foto: Getty Images

Los pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán su aguinaldo 2025 en noviembre, de acuerdo con los calendarios oficiales de ambas instituciones. Este derecho económico beneficia a millones de adultos mayores en México y representa un ingreso extra al cierre del año.

Fechas del pago del aguinaldo IMSS 2025

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depositará el aguinaldo a quienes se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

  • El pago se realizará el lunes 3 de noviembre de 2025, junto con la pensión mensual
  • El monto equivale a una mensualidad de la pensión, sin contar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales
  • Quienes se pensionaron bajo la ley vigente a partir del 1 de julio de 1997 no reciben este beneficio

Aguinaldo ISSSTE 2025: fechas confirmadas

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entregará el aguinaldo en dos partes:

  • Primera mitad: primera quincena de noviembre de 2025
  • Segunda mitad: el 2 de enero de 2026, junto con la primera pensión del nuevo año

El ISSSTE, encabezado por Martí Batres Guadarrama, asegura que este esquema permite a jubilados contar con recursos para las fiestas decembrinas y el arranque del siguiente año.

Foto: ISSSTE

Pago mensual de pensiones IMSS e ISSSTE en octubre 2025

Además del aguinaldo, los depósitos regulares de pensión están confirmados:

  • IMSS: miércoles 1 de octubre de 2025
  • ISSSTE: martes 30 de septiembre de 2025

¿Qué hacer si no llega el pago?

Si el depósito no se refleja en la cuenta bancaria, las instituciones recomiendan:

  • IMSS: llamar al 800 623 2323 (opción 3) o acudir a subdelegaciones
  • ISSSTE: acudir a módulos de atención, marcar al 55 4000 1000 o usar el buzón virtual

El aguinaldo 2025 ya tiene fechas definidas, lo que brinda certeza a millones de pensionados en todo el país.

Etiquetas: ,