Pensionados IMSS e ISSSTE: así pueden tener más ingresos con Inapam

| 13:27 | Sergio Iván González | Uno TV
Adultos mayores con Inapam pueden acceder a vinculación productiva
Tarjeta Inapam da diversos beneficios a adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) impulsa programas diseñados para mantener activos a los adultos mayores, incluidos quienes reciben pensión del IMSS o del ISSSTE.

Uno de los principales es la Vinculación Productiva, que conecta a personas de 60 años y más con empleos remunerados o actividades de voluntariado. En coordinación con empresas y dependencias públicas, este programa permite a los jubilados complementar su pensión con ingresos adicionales.

Requisitos para inscribirse en Vinculación Productiva del Inapam

Para participar en este esquema, los adultos mayores con credencial del Inapam deben cumplir con lo siguiente:

  • Tener 60 años o más y presentar la credencial Inapam vigente
  • Registrarse en un módulo del Inapam o en línea, con identificación oficial y comprobante de domicilio
  • Someterse a una evaluación de experiencia laboral y aptitudes
  • Cumplir con las condiciones de la vacante asignada, como horarios y responsabilidades

Este registro está abierto tanto para pensionados del IMSS e ISSSTE como para adultos mayores que buscan nuevas oportunidades laborales.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Inapam: en estos casos debes renovar tu credencial]

Adultos con Inapam podrían ganar hasta 14 mil pesos mensuales en 2026

Quienes se incorporen al programa de Vinculación Productiva del Inapam recibirán pagos equivalentes al salario mínimo vigente. Con el aumento confirmado para 2026, los ingresos pueden superar los 14 mil pesos mensuales:

  • Zona de Salario Mínimo General (ZSMG): de 278.80 a 312.25 pesos diarios (9 mil 367.5 pesos mensuales)
  • Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): de 419.88 a 470.46 pesos diarios (14 mil 113.8 pesos mensuales)

De esta manera, los adultos mayores con credencial del Inapam y empleo en la frontera norte pueden obtener más de 14 mil pesos mensuales en 2026.

Dónde registrarse y más información para pensionados

El registro a Vinculación Productiva del Inapam puede hacerse en módulos de atención en todo el país o en la página oficial del instituto.

Los pensionados del IMSS e ISSSTE que estén interesados en complementar sus ingresos encontrarán en este programa una alternativa formal para mantenerse activos y obtener un ingreso adicional.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Entre el dolor y el olvido, las principales líneas de investigación de los 43 de Ayotzinapa

Nacional

Entre el dolor y el olvido, las principales líneas de investigación de los 43 de Ayotzinapa

Sheinbaum pondrá fin a concesiones de agua entre particulares; enviará iniciativa al Congreso

Nacional

Sheinbaum pondrá fin a concesiones de agua entre particulares; enviará iniciativa al Congreso

Van contra “huachicol de agua”: Gobierno prepara reformas y sanciones

Nacional

Van contra “huachicol de agua”: Gobierno prepara reformas y sanciones

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 24 de septiembre de 2025

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 24 de septiembre de 2025

Etiquetas: