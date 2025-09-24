Pensionados IMSS e ISSSTE: así pueden tener más ingresos con Inapam

GENERANDO AUDIO...

Tarjeta Inapam da diversos beneficios a adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) impulsa programas diseñados para mantener activos a los adultos mayores, incluidos quienes reciben pensión del IMSS o del ISSSTE.

Uno de los principales es la Vinculación Productiva, que conecta a personas de 60 años y más con empleos remunerados o actividades de voluntariado. En coordinación con empresas y dependencias públicas, este programa permite a los jubilados complementar su pensión con ingresos adicionales.

Requisitos para inscribirse en Vinculación Productiva del Inapam

Para participar en este esquema, los adultos mayores con credencial del Inapam deben cumplir con lo siguiente:

Tener 60 años o más y presentar la credencial Inapam vigente

y presentar la Registrarse en un módulo del Inapam o en línea, con identificación oficial y comprobante de domicilio

Someterse a una evaluación de experiencia laboral y aptitudes

Cumplir con las condiciones de la vacante asignada, como horarios y responsabilidades

Este registro está abierto tanto para pensionados del IMSS e ISSSTE como para adultos mayores que buscan nuevas oportunidades laborales.

Adultos con Inapam podrían ganar hasta 14 mil pesos mensuales en 2026

Quienes se incorporen al programa de Vinculación Productiva del Inapam recibirán pagos equivalentes al salario mínimo vigente. Con el aumento confirmado para 2026, los ingresos pueden superar los 14 mil pesos mensuales:

Zona de Salario Mínimo General (ZSMG): de 278.80 a 312.25 pesos diarios (9 mil 367.5 pesos mensuales)

de 278.80 a (9 mil 367.5 pesos mensuales) Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): de 419.88 a 470.46 pesos diarios (14 mil 113.8 pesos mensuales)

De esta manera, los adultos mayores con credencial del Inapam y empleo en la frontera norte pueden obtener más de 14 mil pesos mensuales en 2026.

Dónde registrarse y más información para pensionados

El registro a Vinculación Productiva del Inapam puede hacerse en módulos de atención en todo el país o en la página oficial del instituto.

Los pensionados del IMSS e ISSSTE que estén interesados en complementar sus ingresos encontrarán en este programa una alternativa formal para mantenerse activos y obtener un ingreso adicional.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]