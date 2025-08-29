GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum confirmó que irán contra pensiones millonarias. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno revisará la legalidad de las pensiones millonarias que perciben extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y jubilados de Pemex, algunas de hasta un millón de pesos mensuales.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria señaló que incluso se analizan cambios constitucionales para impedir que continúe este tipo de privilegios.

“Estamos analizando incluso cambios constitucionales porque hay algunas pensiones que son ofensivas: un millón de pesos, imagínense mensuales, tanto en Luz y Fuerza, como en Pemex. Estamos revisando otros casos también de pensiones millonarias de exfuncionarios desde todo el periodo neoliberal”, expresó Sheinbaum.

Pensiones fuera de proporción

La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que sólo en Luz y Fuerza del Centro existen:

8 mil 540 extrabajadores que perciben entre 100 y 199 mil pesos al mes

que perciben entre 100 y 199 mil pesos al mes 603 que reciben entre 200 y 299 mil pesos

que reciben entre 200 y 299 mil pesos 205 con pensiones de 300 a 399 mil

con pensiones de 300 a 399 mil 75 que cobran entre 400 y 699 mil pesos

que cobran entre 400 y 699 mil pesos 33 con ingresos de entre 700 mil y 999 mil pesos mensuales

Buenrostro subrayó que, en promedio, los extrabajadores de Luz y Fuerza reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional de pensiones. En tanto, los jubilados de Pemex perciben en promedio 39 veces más que la media en el país.

“En promedio los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro reciben hasta 140 veces más que el promedio mensual de pensiones… Los pensionados de Pemex reciben en promedio hasta 39 veces más que el promedio nacional”, señaló.

Buscan garantizar equidad en pensiones

Sheinbaum insistió en que la revisión busca garantizar justicia social y equidad en el sistema de pensiones, así como evitar que se mantengan excesos heredados del periodo neoliberal.

