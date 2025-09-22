GENERANDO AUDIO...

La sequía moderada a severa se mantiene al norte del país. Foto: IA

Aunque en las últimas semanas se han registrado lluvias en diferentes regiones del país, el problema de la sequía persiste en México. De acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 130 municipios presentan algún grado de sequía, lo que refleja que las precipitaciones no han sido suficientes para revertir la escasez de agua en varias zonas.

¿Cuáles son los estados más afectados?

Las entidades más afectadas se concentran en el norte y centro del país, donde las condiciones de sequía severa y extrema han impactado en la disponibilidad de agua para consumo humano, actividades agrícolas y ganaderas.

Sonora

Chihuahua

Yucatán

Tabasco

Jalisco

Coahuila

En la primera mitad de septiembre de 2025 se observaron lluvias por arriba del promedio en el noroeste, noreste, centrooccidente, centro y sur del país. Estas precipitaciones estuvieron asociadas al paso de cuatro ondas tropicales (29, 30, 31 y 32) sobre el sur del territorio nacional, además del monzón mexicano y el descenso de tres sistemas frontales en el norte de México, así como al desplazamiento del huracán Lorena y la tormenta tropical Mario cerca de las costas del Pacífico.

De manera favorable, estas lluvias ayudaron a la disminución de áreas con sequía de moderada a excepcional (D1 a D4) en el noroeste y norte del país. Sin embargo, en el oriente, sur y la península de Yucatán se registraron déficits de precipitación, lo que ocasionó un ligero incremento de condiciones anormalmente secas (D0) y de sequía moderada (D1).

Al 15 de septiembre de 2025, el 9.3% del territorio nacional presentaba condiciones de sequía, cifra 4.4 % menor a la registrada al 31 de agosto del mismo año.

Autoridades federales y estatales mantienen en marcha programas de apoyo para garantizar el abasto de agua y mitigar los efectos en comunidades rurales. Sin embargo, especialistas advierten que el cambio climático ha intensificado la variabilidad de lluvias, lo que prolonga los periodos de sequía y complica la planeación hídrica.

