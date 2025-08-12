GENERANDO AUDIO...

En plena temporada de lluvias, la sequía avanzó en México. De acuerdo con el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al 31 de julio, la superficie afectada subió 1.8 puntos porcentuales, hasta cubrir el 33.8% del territorio nacional.

“Esto se traduce en 66.2% del territorio libre de sequía”, indicó Alejandro García, subgerente de Pronóstico Meteorológico del SMN.

La sequía extrema se mantiene en el norte de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

La #Temperatura más alta ayer a nivel nacional, fue de 50.1 grados #Celsius en Mexicali, #BajaCalifornia. Descarga diariamente nuestros mapas de temperaturas máximas en https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/WBexBBdjPs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2025

Presas con niveles críticos

La Conagua reportó que de las 210 principales presas del país, 59 están por debajo del 50% de almacenamiento, lo que representa apenas 18% del volumen total nacional.

Entre ellas destacan:

Sonora : La Angostura, El Molinito, El Novillo y Cuauhtémoc.

: La Angostura, El Molinito, El Novillo y Cuauhtémoc. Coahuila: La Amistad y El Centenario.

Cutzamala, en recuperación

En contraste, el Sistema Cutzamala mejoró sus niveles. Al 11 de agosto, alcanzó 64.8% de llenado, un incremento de 4.9% en dos semanas, y acumula una recuperación de 16.6% desde mayo.

Por presa:

El Bosque : 52.4% (+5.8)

: 52.4% (+5.8) Villa Victoria : 53.6% (+7.1)

: 53.6% (+7.1) Valle de Bravo: 73.1% (+3.3)

El SMN prevé precipitaciones en gran parte del país en los próximos días. El monzón mexicano favorecerá lluvias importantes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit, mientras que una vaguada en altura mantendrá condiciones de lluvias fuertes a intensas en el noreste, oriente, centro, sur y occidente.

