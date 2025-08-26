GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Getty

El Monitor de Sequía reportó que, pese a la temporada de lluvias, en México aumentó un 1% la condición anormalmente seca. Al corte del 15 de agosto, 65.2% del territorio nacional está libre de sequía, mientras que el 34.8% presenta algún grado de sequía o condición seca, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La subgerencia de Pronóstico Meteorológico del SMN detalló que un 13.9% del país mantiene sequía de moderada a excepcional, cifra que representa una disminución de 2% frente a julio. Sin embargo, la sequía extrema persiste en el norte, principalmente en:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

En esos estados, varias presas se encuentran en niveles críticos como La Angostura, El Molinito, El Novillo y Cuauhtémoc, además de La Amistad y El Centenario en Coahuila.

Presas con bajos niveles y recuperación del Cutzamala

El subgerente de Hidrología Operativa de la CONAGUA, Daniel Arriaga, informó que 54 presas del país tienen almacenamiento menor al 50%, lo que equivale a apenas el 13% del volumen total nacional.

En contraste, el Sistema Cutzamala mantiene una franca recuperación. Al 25 de agosto reportó 70.7% de llenado, tras un incremento de 5.9% en dos semanas. Las presas que lo integran también registraron avances: El Bosque subió 9.3%, Villa Victoria 9.4% y Valle de Bravo 5.7%.

La directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlalli Peraza Camacho, destacó que el sistema presenta el nivel más alto para un 26 de agosto en los últimos cinco años, con una recuperación superior al 27% en comparación con 2024.

Pronóstico de lluvias para los próximos días

El SMN adelantó que en los próximos siete días se prevén precipitaciones importantes en varias regiones del país. En Puebla podrían acumularse de 150 a 200 mm; en el Estado de México y Morelos, entre 125 y 150 mm; mientras que en la Ciudad de México e Hidalgo se esperan de 75 a 125 mm.

Estas lluvias podrían ayudar a mantener la recuperación de sistemas de almacenamiento como el Cutzamala, aunque la sequía extrema sigue afectando a presas clave en el norte del país.