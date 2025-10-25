Pese a lluvias, sólo 81 presas de 210 se han recuperado de la sequía

GENERANDO AUDIO...

A pesar de lluvias, 109 presas no se recuperan. Foto: Cuartoscuro

El 20 de octubre, la Conagua reportó que sólo 81 de las principales presas del país se han recuperado totalmente de la sequía de años anteriores. Aunque las lluvias recientes han ayudado a mejorar los niveles de agua, este número revela una recuperación aún limitada.

Por ello, la mayoría de los embalses no pueden declararse fuera de peligro. Esto demuestra que, a pesar del alivio temporal, los efectos de la sequía prolongada siguen afectando la seguridad hídrica de muchas regiones.

Presas con recuperación parcial o en niveles bajos

De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 20 de octubre de 2025 el sistema nacional de presas registró un total de 210 embalses en seguimiento, con un volumen conjunto de 89 mil 142 millones de metros cúbicos (Mm³).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Esta cifra representa una disminución de 5 mil 240 Mm³ respecto al reporte del 13 de octubre, cuando se contabilizaron 83 mil 902 Mm³. El descenso indica que, aunque el almacenamiento se mantiene estable, las lluvias no han sido suficientes para compensar la demanda y evaporación natural en los cuerpos de agua.

Presas al máximo de su capacidad

El análisis por categorías de llenado muestra que sólo 81 presas alcanzaron el 100% de su capacidad, con 10 mil 637 Mm³ almacenados. Una semana antes, eran 85 presas, con un volumen superior a 12 mil Mm³.

En contraste, las presas con nivel alto (entre 75% y 100%) aumentaron de 57 a 62, concentrando 40 mil 506 Mm³. Las que se ubican en nivel medio (50% a 75%) también subieron ligeramente, de 34 a 35, con 31 mil 352 Mm³.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Niveles críticos persisten en varios estados

El número de presas con nivel bajo (menos del 50% de llenado) pasó de 34 a 32 embalses, y su volumen disminuyó de 9 mil 88 Mm³ a 7 mil 407 Mm³.

Estas cifras reflejan que, aunque el panorama nacional muestra signos de recuperación parcial, gran parte del territorio continúa con reservas insuficientes para enfrentar el cierre del año. La Conagua mantiene monitoreo constante ante posibles afectaciones en el abasto de agua para consumo humano, agricultura y generación eléctrica.