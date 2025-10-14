GENERANDO AUDIO...

Aduana. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pidió al Senado de la República respaldar la reforma a la Ley Aduanera, con el fin de fortalecer el combate al contrabando y aumentar la recaudación fiscal en las aduanas del país.

Durante una reunión con las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Primera, el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior, Erick Jiménez Reyes, solicitó el apoyo legislativo para los cambios propuestos, en representación del jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Jiménez Reyes subrayó que la reforma, ya avalada por la Cámara de Diputados, no busca afectar a los contribuyentes que cumplen con la ley, sino eliminar prácticas ilegales de importadores, agentes aduanales, almacenes generales de depósito, recintos fiscalizados estratégicos y empresas IMMEX.

“Las propuestas son el resultado de un largo y exhaustivo trabajo basado en el análisis de diversas prácticas indebidas e ilegales”, señaló el funcionario.

El representante del SAT explicó que la iniciativa refuerza el papel de los agentes aduanales como coadyuvantes en la recaudación y la seguridad nacional, al contar con la experiencia necesaria para garantizar que las operaciones de comercio exterior se realicen conforme a la ley.

Asimismo, detalló que la reforma incluye un incremento en infracciones y sanciones con el objetivo de desincentivar actividades ilegales y evitar perjuicios a la economía nacional, a los comerciantes, fabricantes y a la salud pública.

Jiménez Reyes recordó que el SAT mantiene diversas acciones permanentes contra el contrabando, como operativos, procedimientos administrativos, cancelación de patentes aduanales, suspensión de contribuyentes del Padrón de Importadores y simplificación de trámites.

El organismo reafirmó su compromiso de prevenir y combatir conductas ilícitas en el comercio exterior, en beneficio de la economía y de las familias mexicanas.