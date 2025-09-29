GENERANDO AUDIO...

En entrevista en el espacio “A las Nueve en Uno” con Pablo Valdés y Juan Rivas, el capitán Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), aclaró la polémica generada por una circular que recuerda que no está permitido tomar fotos ni videos en áreas restringidas y estériles de los aeropuertos.

El tema se viralizó después de que el conductor de radio José Ramón “El Estaca” San Cristóbal denunciara en su cuenta de X que personal de seguridad en el AICM obligó a sus seguidores a borrar fotografías. El comunicador acusó censura y cuestionó que “el Gobierno no quiere que se vean sus errores”.

¿Dónde NO se pueden tomar fotos en el aeropuerto?

El capitán Domínguez explicó que la restricción aplica en:

Filtros de seguridad e inspección

Aduanas y migración

Rampas y accesos a aeronaves

Estas áreas, conocidas como zonas estériles o restringidas, no permiten el uso de cámaras ni celulares por disposiciones internacionales de seguridad. Según el Colegio, se busca evitar distracciones en espacios donde circulan vehículos de servicio, así como impedir que protocolos de seguridad sean grabados con fines ilícitos.

¿Dónde SÍ se pueden tomar fotos?

El presidente del CPAM aclaró que en los siguientes espacios no existe impedimento para grabar o tomar imágenes:

Ambulatorios y pasillos

Salas de espera y cafeterías

Cabina de pasajeros dentro del avión

Puerta del avión, en tierra y con motores apagados

Domínguez subrayó que, en estos casos, cada aerolínea puede tener reglas internas, aunque en general se permite a los pasajeros —e incluso a niños— tomarse fotografías sin restricciones.

Circular previa y reacciones en redes

El capitán recordó que la circular se emitió desde el 23 de septiembre y que no está relacionada con los hechos denunciados el fin de semana. “Es un recordatorio para nuestros tripulantes. No somos autoridad ni Gobierno, sólo recordamos disposiciones que han existido siempre”, dijo.

La denuncia de “El Estaca” ha sido compartida más de 2 mil 500 veces y generó más de 570 comentarios, con opiniones divididas entre quienes ven censura y quienes respaldan las normas de seguridad aérea.