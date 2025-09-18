Pipa no habría ido a exceso de velocidad, según muestra nuevo video

GENERANDO AUDIO...

Pipa en el puente de la Concordia. Foto: Cuartoscuro

La pipa que causó un estallido en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, no habría circulado a exceso de velocidad, como sostiene la fiscalía capitalina, según muestra un video que captado por cámaras de seguridad cercanas a la zona.

En las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales, se aprecia la pipa que transportaba casi 50 mil litros de gas LP transitar en la zona, previo al accidente, y en ellas, parece ser que no excede los límites de velocidad.

Autoridades sostienen versión de exceso de velocidad

Las primeras indagatorias de las autoridades señalaban el exceso de velocidad como la causa que derivó en la volcadura de la pipa y la fuga que terminó por causar un estallido en las inmediaciones del Puente de la Concordia, al oriente de la capital mexicana.

Días después, Bertha Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México, reiteró la versión del exceso de velocidad como causa del accidente que, hasta el momento, ha cobrado la vida de 21 personas, entre ellas el chofer de la unidad.

En conferencia de prensa, Alcalde Luján aseguró que el chofer de 34 años, identificado como Fernando Soto, conducía rebasando los límites de velocidad, lo que causó que en la curva perdiera el control y se impactara en dos ocasiones.

“Tenemos establecido que el vehículo efectivamente iba a exceso de velocidad de acuerdo al carril por el cual circulaba… Al entrar en la curva, el vehículo perdió el control y se impactó contra el muro de contención exterior, inmediatamente después cambió de dirección y tuvo un segundo impacto con el muro de contención interior”, informó la fiscal.

Tras la revelación del video, que pondría en tela de juicio la versión oficial, autoridades no se han pronunciado al respecto, hasta el momento.