“Plan B” marca un antes y después en la democracia en México

El llamado “Plan B” de la Reforma Electoral se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) lo que, para la exconsejera electoral y académica, María Marván Laborde, marca un antes y después en la democracia en México.

La experta puntualiza que antes que nada, hay que tomar en cuenta el procedimiento con el cual se aprobó la reforma, la cual, tras su publicación, está vigente.

Para la académica, se violaron normas constitucionales en el proceso de aprobación de la reforma electoral: “No fue a comisiones, se declaró de urgencia, no se leyó y no se escuchó a la oposición ni a la ciudadanía”.

La experta enumera algunas de las violaciones constitucionales, entre las que destacan, en primer lugar, las referentes al procedimiento de aprobación: “el procedimiento legislativo está en la Constitución y fue violado”, señala.

La exconsejera electoral detalla que la tercera se da al desbaratar el servicio profesional electoral, “que son quienes están encargados de la operación electoral en el campo, en cada uno de los 300 distritos” y la cuarta, por la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “en la elaboración del padrón, la lista nominal, recepción de votos y el conteo de éstos en los consulados de México a lo largo y ancho del mundo”.

Sobre la aprobación y publicación del “Plan B”, nuestro analista político, Carlos Elizondo Mayer-Serra, considera que el problema es que nunca se han hecho reformas electorales “en este momento del ciclo”, con una elección federal cerca.

“Los diputados no leyeron lo que aprobaron, los que redactaron, no cruzaron bien las distintas partes del texto, (el cual) está lleno de confusiones. Vamos a dedicar los siguientes meses a litigarlo, cuando los actores políticos deberían estar dedicándose a prepararse para el proceso electoral”.

Pata nuestro analista, el Instituto Nacional Electoral (INE), en lugar de estar preparando el proceso electoral, va a estar litigando.

“Tener un cambio de reglas antes de un proceso electoral se compara un poco con la desaparición del Seguro Popular y creación del INSABI para ahorrar dinero”, señala Mayer-Serra, quien también afirma que, en este caso, hasta la fecha, “no se ha resuelto el problema de suministro de medicinas”.

La exconsejera electoral, María Marván Laborde, califica como grave el que el llamado “Plan B” mandate correr a todo el Servicio Profesional Electoral, “fundamentalmente al que está en cada uno de los distritos”.

La académica recuerda que las personas que forman el Servicio Profesional Electoral, muchas de las cuales llevan entre 25 y 30 años trabajando en el INE, son evaluadas en cada proceso electoral, “castigadas cuando hacen mal su trabajo” y hasta, dado el caso, “despedidas por falta de desempeño”.

Como consecuencia de la reforma, la exconsejera señala que ahora “a todas las personas que han hecho bien (su trabajo), y que por eso permanecen, las vamos a correr, aunque la Constitución exige el Servicio Profesional Electoral… Lo que nos piden es que todo esto se haga con base en trabajadores eventuales”.

Carlos Elizondo Mayer-Serra recuerda que la democracia “resolvió la construcción del INE y todas las reglas complicadas pero eficaces” y se aprendió a decidir quién era diputado, gobernador, presidente municipal o de la República a través del voto y a esperar el resultado, “el cual nos daba tranquilidad”.

Para nuestro analista, con las nuevas reglas, la legitimidad de un candidato o candidata que gane, aunque fuera por un margen amplio, se vería afectada.

“De no ser declarado inconstitucional el ‘Plan B’, o suspendido por la Corte, aún en un contexto de elección abierta, regresaríamos a los años dorados del PRI donde la oposición podría decir legítimamente: ‘a lo mejor me ganaste por mucho, no lo sé… porque el proceso ya no tiene la certidumbre y transparencia que tenía'”.

Carlos Elizondo Mayer-Serra.