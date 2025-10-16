GENERANDO AUDIO...

Más de 8 mil efectivos ayudan en estados afectados por lluvias. Fotos: Cuartoscuro

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional continúan aplicando el Plan DN-III-E en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, para atender a la población afectada por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Más de 8 mil efectivos han sido desplegados en esta misión que también tiene como finalidad agilizar el auxilio a las comunidades aisladas con el refuerzo de apoyo aéreo.

Plan DN-III-E: labores de auxilio en 5 estados por lluvias

Hidalgo

En Hidalgo se encuentran desplegados mil 112 efectivos con apoyo de 14 helicópteros. Han realizado operaciones de rescate, evacuación y traslado de 4 mil 453 despensas y mil 180 litros de agua embotellada en 22 municipios.

La ayuda también incluye:

Entrega de mil 714 despensas , 600 litros de agua , el desazolve de 407 viviendas y 58 escuelas , además del establecimiento de 46 albergues que alojan a 95 personas

, , el de y , además del establecimiento de que alojan a Para estas labores se utilizan 12 unidades de maquinaria pesada, 12 volteos, 6 lanchas, 16 camiones y 1 dron, con los que se han removido 23 mil 007 m³ de material

Puebla

En Puebla permanecen 2 mil 179 efectivos con 4 helicópteros en operaciones aéreas para trasladar 9 mil 420 despensas y 14 mil 634 litros de agua, además de evacuar a 44 personas en 11 municipios.

El personal terrestre ha distribuido 5 mil 850 despensas, 83 mil 456 litros de agua, y habilitado 4 albergues que alojan a 891 personas. También se han removido 4 mil 593 m³ de lodo y tierra.

Se cuenta con una planta potabilizadora, 12 unidades de maquinaria pesada, 5 lanchas, 5 drones y un hospital militar, además de 3 cocinas móviles que han preparado 7 mil 400 raciones calientes.

Querétaro

En Querétaro, 590 efectivos trabajan con 3 unidades de maquinaria pesada y 3 drones. Se han evacuado 40 personas en 4 municipios, distribuido 5 mil 781 despensas y habilitado 4 albergues con 17 personas.Las labores incluyen limpieza en 100 viviendas y 4 escuelas, así como el retiro de 6 mil 850 m³ de material y la limpieza de 5 mil 250 metros de calles.

San Luis Potosí

El despliegue en San Luis Potosí asciende a 800 efectivos, quienes evacuaron a 94 personas, distribuyeron 24 mil 960 despensas y 20 mil 673 litros de agua, y habilitaron 7 albergues con capacidad para 223 personas.

Se realizaron labores de limpieza en 132 mil 100 metros de calles, el retiro de 89 árboles y 7 mil 590 m³ de tierra, además del desazolve de 516 viviendas en 6 municipios.

Veracruz

En Veracruz operan 3 mil 708 efectivos con apoyo de 3 helicópteros que evacuaron a 166 personas y trasladaron 5 mil 492 despensas y 3 mil 842 litros de agua a comunidades incomunicadas.



Vía terrestre se repartieron 19 mil 431 despensas, 75 mil 700 litros de agua, y se instalaron 31 albergues que alojan a 3 mil 146 personas.

También se emplean 2 plantas potabilizadoras, 17 unidades de maquinaria pesada, 2 hospitales militares y 3 cocinas móviles que han distribuido 59 mil 100 raciones calientes.

Apoyo aéreo y logístico

Para agilizar el apoyo, la SEDENA estableció tres puentes aéreos en Hidalgo:

En Zimapán , con 5 helicópteros para atender 28 comunidades

, con para atender En Zacualtipán , con 6 helicópteros para 26 comunidades

, con para En el Aeropuerto de Pachuca, con 10 helicópteros para 57 comunidades

Estas bases cuentan con despensas, medicamentos y transporte pesado, con capacidad para distribuir 4 mil 872 despensas diarias en beneficio de 19 mil 488 personas.