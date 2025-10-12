Plan Marina brinda apoyo a personas afectadas en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo

| 12:41 | Redacción Uno TV | UnoTV
Personal naval activa el Plan Marina por lluvias.
Personal naval activa el Plan Marina por lluvias. Foto: CNPC

La Secretaría de Marina (Semar) informó que activó el Plan Marina en su fase de auxilio a la población, para atender a personas afectadas por las fuertes lluvias registradas en los estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.

De acuerdo con la dependencia, las acciones se realizan en coordinación con autoridades estatales y municipales, así como con Protección Civil, con el objetivo de salvaguardar la vida y bienes de los habitantes de las zonas afectadas.

Acciones del Plan Marina por lluvias en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo

La Semar detalló que el personal naval participa en labores de rescate, evacuación, entrega de víveres y monitoreo de ríos, principalmente en comunidades donde se han reportado desbordamientos, deslaves y cortes de caminos.

En Veracruz, se mantienen operativos en los municipios del norte y centro del estado, donde las precipitaciones han provocado afectaciones a viviendas y vías de comunicación.

En Puebla, los marinos apoyan con el retiro de árboles caídos y el traslado de personas hacia refugios temporales.
En San Luis Potosí e Hidalgo, las unidades de respuesta inmediata realizan reconocimientos en zonas de riesgo y brindan asistencia médica.

Autoridades piden seguir indicaciones oficiales

La Secretaría de Marina exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada a través de los canales oficiales de la dependencia, así como evitar cruzar zonas inundadas o con corrientes fuertes.

El Plan Marina, creado para atender emergencias naturales en territorio nacional, se implementa de forma gradual en tres fases: prevención, auxilio y recuperación, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del nivel de afectación.

