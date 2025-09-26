Planteles de UNAM cierran puertas: ¿por qué se fueron a paro?

GENERANDO AUDIO...

Estudiantes de la UNAM piden garantías de seguridad. Fotos: Cuartoscuro

Estudiantes de la UNAM, de nivel medio superior y superior, iniciaron un paro de actividades. La medida surge como protesta tras el asesinato de un alumno del CCH Sur, a manos de otro compañero de institución.

Los manifestantes exigen a las autoridades universitarias garantizar condiciones de seguridad tanto al interior como en los alrededores de los planteles.

¿Por qué están en paro los planteles de la UNAM?

Los estudiantes señalaron que el paro responde, principalmente, a que los hechos recientes de agresiones son la muestra de una escalada de violencia estudiantil que se ha venido registrando en los últimos años.

El lunes 22 de septiembre, un alumno de 19 años ingresó con un arma blanca al CCH Sur y atacó a Jesús Israel, de 16 años, dentro del plantel. El ataque se realizó en el estacionamiento de la institución. El agresor admitió que planeaba arremeter contra seis personas. Según su testimonio, se basó en episodios similares de Estados Unidos

Violencia estudiantil en la UNAM: un contexto que prende alarmas

El ataque en el CCH Sur reaviva las advertencias sobre la presencia de grupos de choque (“porros”) y episodios de violencia que han dado la imagen de inseguridad universitaria. En los últimos años, se han documentado agresiones con petardos, infiltraciones en planteles y actos de vandalismo asociados a conflictos internos, además de episodios de violencia de género y agresiones.

Además, en la misma semana otros hechos tuvieron lugar, el miércoles 24 de septiembre, se registró una amenaza de bomba dentro del plantel de la Escuela Nacional Preparatoria Número 6. El jueves 25, se registró una riña dentro del campus de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, donde se destacó que tres personas fueron detenidas y presuntamente uno de los detenidos portaba un arma blanca.

Aunque los hechos pueden no tener relación entre sí, encienden las alarmas de la comunidad universitaria.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Detienen a 3 personas en FES Acatlán tras riña]

Planteles que se sumaron al paro

Tras lo ocurrido, estudiantes de otros planteles de la UNAM decidieron suspender actividades como muestra de solidaridad y para exigir respuestas claras. Los planteles reportados por los propios estudiantes como en paro son:

CCH Sur (suspendido desde el 22 de septiembre hasta nuevo aviso)

Facultad de Filosofía y Letras

Escuela Nacional de Trabajo Social

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (suspendidas actividades teóricas hasta el 29 de septiembre)

Facultad de Artes y Diseño (paro total hasta el 3 de octubre, 13:00 h)

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Ciencias (paro total el jueves que se reporta)

FES Aragón

CCH Oriente

CCH Azcapotzalco

Preparatoria 2 y Preparatoria 5 (sin pase de lista ni evaluaciones los días clave para permitir participación en actos conmemorativos)

El número de planteles podría aumentar en las siguientes horas, pues algunas comunidades estudiantiles aún discuten su adhesión.

Demandas y exigencias de los estudiantes

Los estudiantes del CCH Sur iniciaron un pliego petitorio; por su parte, los padres de familia se integraron en las mesas de diálogo con las autoridades de la UNAM, entre sus demandas están:

La investigación exhaustiva de los hechos que derivaron en el homicidio en el CCH Sur

que derivaron en el homicidio en el CCH Sur Revisión y fortalecimiento de protocolos de seguridad en planteles de bachillerato y universidad

en planteles de Garantías de vigilancia en accesos y espacios comunes

en accesos y espacios comunes Atención psicológica, acompañamiento legal y jurídico a víctimas o futuros afectados

Transparencia en la investigación del caso

Que no haya represalias académicas contra quienes participen en las protestas

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]