Plataforma Narcopolíticos anuncia adición de 4 perfiles, los anunciará este martes

Foto: Cuartoscuro

Este martes la plataforma Narcopolíticos sumará cuatro perfiles a su lista, con lo que llegarán a 15 los personajes públicos acusados de proteger o colaborar con el crimen organizado en México.

Asimismo, Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización civil Defensorxs, afirmó que hay otros 40 funcionarios bajo investigación por parte del equipo de esta plataforma digital.

¿A quiénes sumará Narcopolíticos a su registro?

Sin dar mayores detalles, Meza destacó a través de su cuenta en X que este martes 2 de septiembre Narcopolíticos sumará cuatro nombres a su registro de políticos, burócratas y empresarios relacionados con el crimen organizado.

Aunque sí adelantó la entidad en que operan, así como su filiación partidista:

Tamaulipas (Morena)

(Morena) Morelos (PAN)

(PAN) Michoacán (MC)

(MC) Guerrero (MC)

Y mientras acotó que será hasta este martes cuando se den a conocer los perfiles, subrayó que su inclusión “está sustentada en investigaciones periodísticas, audios, videos, documentos de inteligencia y otras pruebas”.

Hasta el momento, la organización ha incluido 11 perfiles a su registro:

Anavel Ávila: alcaldesa de Coalcomán, Michoacán (Movimiento Ciudadano) Edgar Veytia: exfiscal de Nayarit (PRI) Genaro García Luna: exsecretario de Seguridad Pública federal (PAN) Hernán Bermúdez Requena: exsecretario de Seguridad, Tabasco (Morena) Julio César Godoy Toscano: exdiputado Federal, Michoacán (PRD) Mario Marín Torres: exgobernador de Puebla (PRI) Ricardo Gallardo Cardona: gobernador de San Luis Potosí (Partido Verde) Rubén Rocha Moya: gobernador de Sinaloa (Morena) Silvano Aureoles: exgobernador de Michoacán (PRD) Tania Contreras: próxima presidenta PJ Tamaulipas (Morena) Tomás Yarrington: exgobernador de Tamaulipas (PRI)

