Pobreza en Chiapas es del 66%, seis veces mayor que en Baja California, según Inegi

| 17:11 | Iván Grifaldo | Uno TV
Pobreza multidimensional, INEGI
Revela Inegi estudio sobre pobreza multidimensional. Foto: Uno TV

En 2024, la pobreza multidimensional en Chiapas alcanzó el 66.0% de su población. En el extremo opuesto, Baja California registró apenas 9.9%, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dos años antes, la diferencia también era marcada: Chiapas tenía 72.2 % y Baja California 14.3 %. Esto significa que la primera redujo su pobreza en 6.2 puntos porcentuales y la segunda en 4.4 puntos.

Otros estados en los extremos

Además de Chiapas, los estados con mayor pobreza multidimensional en 2024 fueron Guerrero con 58.1 % y Oaxaca con 51.6 %.

En el otro extremo, junto a Baja California, se ubicaron Baja California Sur con 10.2 % y Nuevo León con 10.6 %.

Reducción nacional en dos años

A nivel nacional, la pobreza multidimensional bajó de 36.3 % en 2022 a 29.6 % en 2024, lo que equivale a 8.3 millones de personas menos en esta condición.

En números absolutos, se pasó de 46.8 millones a 38.5 millones de personas.

Pobreza moderada y extrema

  • Pobreza moderada: bajó de 29.3 % (37.7 millones) a 24.2 % (31.5 millones).
  • Pobreza extrema: pasó de 7.1 % (9.1 millones) a 5.3 % (7.0 millones).

Carencias sociales

Las personas con al menos una carencia social bajaron de 65.7 % a 61.7 %. Quienes tienen tres o más carencias disminuyeron de 24.9 % a 20.8 %.

Pese a estos avances, Chiapas, Guerrero y Oaxaca mantienen niveles muy superiores al promedio nacional.

Te recomendamos:

Desde este viernes, paquetes de China pagarán 33.5% de impuesto

Negocios

Desde este viernes, paquetes de China pagarán 33.5% de impuesto

Israel Vallarta acusa “cortina de humo” tras anuncio de apelación de la FGR

Nacional

Israel Vallarta acusa “cortina de humo” tras anuncio de apelación de la FGR

El Infonavit entregará viviendas de 60 m²; conoce los requisitos

Nacional

El Infonavit entregará viviendas de 60 m²; conoce los requisitos

Socavón “atrapa” pipa de agua en calzada Ignacio Zaragoza

Ciudad de México

Socavón “atrapa” pipa de agua en calzada Ignacio Zaragoza