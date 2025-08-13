Pobreza en Chiapas es del 66%, seis veces mayor que en Baja California, según Inegi

GENERANDO AUDIO...

Revela Inegi estudio sobre pobreza multidimensional. Foto: Uno TV

En 2024, la pobreza multidimensional en Chiapas alcanzó el 66.0% de su población. En el extremo opuesto, Baja California registró apenas 9.9%, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dos años antes, la diferencia también era marcada: Chiapas tenía 72.2 % y Baja California 14.3 %. Esto significa que la primera redujo su pobreza en 6.2 puntos porcentuales y la segunda en 4.4 puntos.

Otros estados en los extremos

Además de Chiapas, los estados con mayor pobreza multidimensional en 2024 fueron Guerrero con 58.1 % y Oaxaca con 51.6 %.

En el otro extremo, junto a Baja California, se ubicaron Baja California Sur con 10.2 % y Nuevo León con 10.6 %.

Reducción nacional en dos años

A nivel nacional, la pobreza multidimensional bajó de 36.3 % en 2022 a 29.6 % en 2024, lo que equivale a 8.3 millones de personas menos en esta condición.

En números absolutos, se pasó de 46.8 millones a 38.5 millones de personas.

Pobreza moderada y extrema

Pobreza moderada: bajó de 29.3 % (37.7 millones) a 24.2 % (31.5 millones).

bajó de (37.7 millones) a (31.5 millones). Pobreza extrema: pasó de 7.1 % (9.1 millones) a 5.3 % (7.0 millones).

Carencias sociales

Las personas con al menos una carencia social bajaron de 65.7 % a 61.7 %. Quienes tienen tres o más carencias disminuyeron de 24.9 % a 20.8 %.

Pese a estos avances, Chiapas, Guerrero y Oaxaca mantienen niveles muy superiores al promedio nacional.