Norte de México, con menor pobreza: Baja California, BCS y NL encabezan, según Inegi
En 2024, Baja California, Baja California Sur y Nuevo León se ubicaron como los estados con menor porcentaje de pobreza multidimensional en México, de acuerdo con el INEGI.
Baja California encabezó con 9.9 %, seguida por Baja California Sur con 10.2 % y Nuevo León con 10.6 %.
Top 5 de estados con menor pobreza multidimensional
De acuerdo con el Inegi, los cinco estados que registran los porcentajes más bajos en la medición de pobreza son:
- Baja California – 9.9 %
- Baja California Sur – 10.2 %
- Nuevo León – 10.6 %
- Coahuila de Zaragoza – 12.4 %
- Sonora – 14.1 %
Todos se encuentran muy por debajo del promedio nacional de 29.6 %, registrado en 2024.
Brecha con el sur del país
El contraste con los estados de mayor pobreza multidimensional es marcado. En el mismo año, Chiapas alcanzó 66.0 %, Guerrero 58.1 % y Oaxaca 51.6 %, más del doble del promedio nacional.
Contexto de la reducción nacional
A nivel nacional, la pobreza multidimensional pasó de 36.3 % en 2022 a 29.6 % en 2024, lo que equivale a 8.3 millones de personas menos en esta condición.
La pobreza moderada bajó de 29.3 % a 24.2 %, mientras que la pobreza extrema pasó de 7.1 % a 5.3 %.
Factores asociados a los bajos niveles
Estos estados del norte registran menores porcentajes de rezago educativo, mejores niveles de acceso a seguridad social y servicios básicos en la vivienda, así como mayores ingresos corrientes per cápita, según el estudio del INEGI.
El indicador de pobreza multidimensional integra tanto el bienestar económico como el acceso a derechos sociales, medidos con la metodología del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).