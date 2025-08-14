Norte de México, con menor pobreza: Baja California, BCS y NL encabezan, según Inegi

| 18:07 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Inegi revela estados con menos pobreza.
Inegi revela estados con menos pobreza. Foto: Uno TV

En 2024, Baja California, Baja California Sur y Nuevo León se ubicaron como los estados con menor porcentaje de pobreza multidimensional en México, de acuerdo con el INEGI.

Baja California encabezó con 9.9 %, seguida por Baja California Sur con 10.2 % y Nuevo León con 10.6 %.

Top 5 de estados con menor pobreza multidimensional

De acuerdo con el Inegi, los cinco estados que registran los porcentajes más bajos en la medición de pobreza son:

  • Baja California – 9.9 %
  • Baja California Sur – 10.2 %
  • Nuevo León – 10.6 %
  • Coahuila de Zaragoza – 12.4 %
  • Sonora – 14.1 %

[TE PUEDE INTERESAR: Niños, mujeres y habitantes de zonas rurales concentran la mayor pobreza en México: Inegi]

Todos se encuentran muy por debajo del promedio nacional de 29.6 %, registrado en 2024.

Brecha con el sur del país

El contraste con los estados de mayor pobreza multidimensional es marcado. En el mismo año, Chiapas alcanzó 66.0 %, Guerrero 58.1 % y Oaxaca 51.6 %, más del doble del promedio nacional.

Contexto de la reducción nacional

A nivel nacional, la pobreza multidimensional pasó de 36.3 % en 2022 a 29.6 % en 2024, lo que equivale a 8.3 millones de personas menos en esta condición.

[TE PUEDE INTERESAR: En dos años, 8.3 millones salieron de la pobreza; 38.5 millones siguen en ella: Inegi]

La pobreza moderada bajó de 29.3 % a 24.2 %, mientras que la pobreza extrema pasó de 7.1 % a 5.3 %.

Factores asociados a los bajos niveles

Estos estados del norte registran menores porcentajes de rezago educativo, mejores niveles de acceso a seguridad social y servicios básicos en la vivienda, así como mayores ingresos corrientes per cápita, según el estudio del INEGI.

El indicador de pobreza multidimensional integra tanto el bienestar económico como el acceso a derechos sociales, medidos con la metodología del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Te recomendamos:

¿Cómo tramitar el acta de nacimiento certificada en línea y cuánto cuesta?

Nacional

¿Cómo tramitar el acta de nacimiento certificada en línea y cuánto cuesta?

Adultos mayores con Inapam pueden recibir hasta 12 mil 600 pesos mensuales

Nacional

Adultos mayores con Inapam pueden recibir hasta 12 mil 600 pesos mensuales

¿Vives en Guanajuato? Ya puedes registrarte para el Programa de Vivienda para el Bienestar

Guanajuato

¿Vives en Guanajuato? Ya puedes registrarte para el Programa de Vivienda para el Bienestar

¿Qué pasa con tus aportaciones si dejas de cotizar en el IMSS?

Pensiones

¿Qué pasa con tus aportaciones si dejas de cotizar en el IMSS?

Etiquetas: