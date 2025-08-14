Norte de México, con menor pobreza: Baja California, BCS y NL encabezan, según Inegi

GENERANDO AUDIO...

Inegi revela estados con menos pobreza. Foto: Uno TV

En 2024, Baja California, Baja California Sur y Nuevo León se ubicaron como los estados con menor porcentaje de pobreza multidimensional en México, de acuerdo con el INEGI.

Baja California encabezó con 9.9 %, seguida por Baja California Sur con 10.2 % y Nuevo León con 10.6 %.

Top 5 de estados con menor pobreza multidimensional

De acuerdo con el Inegi, los cinco estados que registran los porcentajes más bajos en la medición de pobreza son:

Baja California – 9.9 %

Baja California Sur – 10.2 %

Nuevo León – 10.6 %

Coahuila de Zaragoza – 12.4 %

Sonora – 14.1 %

Todos se encuentran muy por debajo del promedio nacional de 29.6 %, registrado en 2024.

Brecha con el sur del país

El contraste con los estados de mayor pobreza multidimensional es marcado. En el mismo año, Chiapas alcanzó 66.0 %, Guerrero 58.1 % y Oaxaca 51.6 %, más del doble del promedio nacional.

Contexto de la reducción nacional

A nivel nacional, la pobreza multidimensional pasó de 36.3 % en 2022 a 29.6 % en 2024, lo que equivale a 8.3 millones de personas menos en esta condición.

La pobreza moderada bajó de 29.3 % a 24.2 %, mientras que la pobreza extrema pasó de 7.1 % a 5.3 %.

Factores asociados a los bajos niveles

Estos estados del norte registran menores porcentajes de rezago educativo, mejores niveles de acceso a seguridad social y servicios básicos en la vivienda, así como mayores ingresos corrientes per cápita, según el estudio del INEGI.

El indicador de pobreza multidimensional integra tanto el bienestar económico como el acceso a derechos sociales, medidos con la metodología del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).