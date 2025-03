Tatuajes, redes y más: razones por las que podrían negarte visa de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Si te encuentras en el trámite de tu visa de Estados Unidos, una de las dudas que puede surgirte es si es verdad que los agentes migratorios realizan una revisión de tus tatuajes, de tu teléfono celular y de tus redes sociales, lo que podría repercutir en que te nieguen este importante documento.

Viajar a Estados Unidos es uno de los planes de millones de personas. Para obtener el ingreso legal a ese territorio es obligatorio contar con la visa, el documento oficial que también permite tu estancia, ya sea por turismo, por trabajo, estudios o negocios.

El dato: Para dar respuesta a esas preguntas, Unotv.com consultó en las cuentas oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y no encontró publicaciones referentes sobre la influencia negativa y determinante sobre tatuajes, actividades de redes sociales y/o teléfono celular para el otorgamiento de visas

¿Podrían negarte la visa de EE. UU. por tus tatuajes y actividad en redes sociales?

Según testimonios de solicitantes, en redes sociales circula información sobre agentes migratorios que solicitan el acceso a cuentas de redes sociales, teléfonos celulares e incluso prestan atención a los tatuajes.

Estos elementos pueden ser examinados si se consideran relevantes o necesarios para determinar la aprobación de la visa.

Tatuajes

En cuanto a los tatuajes, no existe una información oficial que se refiera a estas imágenes en el cuerpo como un punto desfavorable en el proceso.

Lo que sí se considera es que tatuajes específicos sí podrían despertar alguna alerta para la seguridad del país, como tener referencias con símbolos ofensivos, violentos o están relacionados con grupos pandilleros.

En caso de que el entrevistador, dude conforme a su criterio, sobre el significado de un tatuaje, puede negarle la visa al entrevistado.

A propósito, el excónsul de Estados Unidos, Brent Hanson, señaló en una entrevista con el youtuber “Doble G”, que, en algunos casos, los tatuajes influyen en la decisión de otorgar una visa.

“Puede ser que importe, dependiendo del tatuaje. Tal vez sea por eso que no la aprobaron antes, porque vieron tatuajes que para ellos eran sospechosos… como de pandillas que glorifican a la muerte, lo cual resulta preocupante”

Brent Hanson, excónsul de Estados Unidos

Sobre las redes sociales

En el proceso de la solicitud de visa, desde 2019 se pide a los solicitantes en el Formulario DS-160, documento para iniciar el trámite en línea, proporcionar información detallada sobre el perfil del interesado en viajar a Estados Unidos.

En los requisitos, el formato pide que se proporcionen los perfiles en redes sociales que tiene el solicitante, aunque estos ya no se usen.

De acuerdo con Hanson, al igual que los tatuajes, las redes sociales no son un factor determinante para otorgar una visa o rechazar la solicitud.

El excónsul indicó que los encargados de las entrevistas no hacen escrutinio de las redes sociales. Esta práctica se lleva a cabo cuando se detecta una situación de posible fraude.

La revisión solo se implementa en casos de sospechas, no es un recurso al que los agentes recurran con eventualidad.

En la información solicitada a las autoridades de Estados Unidos, también se pide proporcionar los números telefónicos de los interesados, así como correos electrónicos, estatus de viajes al extranjero y deportación.

En agencias federales no existe una información específica sobre la influencia de los tatuajes o redes sociales en la decisión de aprobar una visa.

Lo que sí promueve la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) es que una vez obtenida la visa, todas las personas que ingresan al país, incluidos los ciudadanos, están sujetas a inspección y registro por parte de uno de sus oficiales.

Otros casos por los que podrían negarte la visa de EE. UU.

Hanson agregó que otras de las preocupaciones de los oficiales en las entrevistas tiene que ver con la información que se proporcione sobre los motivos de visitar el país y que por los tiempos prolongados, se puede descubrir que un visitante, como turista, realmente buscó el ingreso para trabajar. En caso de que una situación así se descubra, se cancela la visa.

“Están preocupados de que se queden en Estados Unidos y use de una forma mala la visa. Puedes estar dentro del tiempo que te permite la visa (de turismo), si entra y sale seis meses, piensas que todo está bien”

Brent Hanson, excónsul de Estados Unidos

Analizan trabajo de solicitantes y esto levanta sospechas…

El excónsul agregó que las estadías prolongadas en Estados Unidos también despiertan sospechas porque es poco común que, en un trabajo, se autoricen esos lapsos de tiempo de ausencia.

“También nos preocupamos por esas largas estadías, porque si viene y dice, yo trabajo en X compañía y gano X por mes, yo creo su historia laboral y apruebo la visa. Después se queda en Estados Unidos seis meses, entonces ¿qué pasó con su trabajo? No hay muchos trabajos que permiten estar ausente seis meses, entonces se cancela la visa. Aunque yo no sé si trabajó o no, se asume que uno… estando ahí tanto tiempo, cuando supuestamente tenía un trabajo en su país, a donde tenía que regresar… se cancela la visa. Se cancela muchas veces sólo por ese tiempo largo de estadía”

Brent Hanson, excónsul de Estados Unidos

