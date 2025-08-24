GENERANDO AUDIO...

Popocatépetl. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Popocatépetl hoy registró en las últimas 24 horas 60 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en algunos casos con ligeras cantidades de ceniza, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Por ello emitió recomendaciones para al menos cuatro estados que deben estar en alerta.

Estados en alerta por el Popocatépetl

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), cuatro estados permanecen atentos a la actividad del Popocatépetl:

Estado de México

Puebla

CDMX

Morelos

En estas entidades, además de Tlaxcala, podrían registrarse caídas de ceniza en distintos municipios, dependiendo de la dirección del viento.

Además, se contabilizaron 568 minutos de tremor de baja amplitud, de los cuales 275 correspondieron a alta frecuencia y 293 al tipo armónico.

Al momento del reporte emitido a las 11:00 horas de este domingo 24 de agosto, se observó una emisión continua de vapor de agua y gases con dirección al oeste.

Alcaldías de CDMX con posible caída de ceniza del Popocatépetl

Autoridades de la Ciudad de México informaron que, de acuerdo con el pronóstico de desplazamiento de la ceniza del volcán Popocatépetl emitido a las 09:25 horas del domingo 24 de agosto de 2025, existen condiciones para la presencia de ligera caída en distintas zonas de la capital.

Las alcaldías de la CDMX con posible afectación son:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Tláhuac

Xochimilco

El llamado de las autoridades es a que la población de estas demarcaciones se mantenga informada a través de canales oficiales y atienda las recomendaciones preventivas frente a la ceniza volcánica, que puede afectar la salud y las actividades cotidianas.

Semáforo volcánico en Amarillo Fase 2

El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl permanece en Amarillo Fase 2, lo que implica distintos escenarios previstos por las autoridades:

Explosiones de tamaño menor a moderado

Tremor de amplitud variable

Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas y algunas ciudades más lejanas

Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 km

Posible ocurrencia de lahares por acumulación de ceniza en laderas y lluvias

Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen zonas pobladas

Recomendaciones oficiales

El monitoreo permanente al volcán se realiza de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se publica diariamente a las 11:00 horas.

Las autoridades llaman a la población a no hacer caso a rumores y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales:

El radio de exclusión se mantiene en 12 kilómetros alrededor del cráter, por lo que no se debe ingresar a esta zona.