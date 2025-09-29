Por cada 100 matrimonios, se registraron 33 divorcios en 2024: Inegi

GENERANDO AUDIO...

En México se registraron 161 mil 932 divorcios en 2024. Foto: Getty Images

En México, durante 2024 se registraron 486 mil 645 matrimonios y 161 mil 932 divorcios, lo que equivale a que por cada 100 matrimonios hubo 33 divorcios, de acuerdo con la Estadística de Matrimonios y Divorcios (EMAT) publicada por el Inegi. Aunque los matrimonios disminuyeron 3% respecto a 2023, los divorcios se mantuvieron en cifras similares, lo que refleja una tendencia estable en la disolución de uniones legales.

Estadísticas del divorcio en México

En 2024, se registraron 161 mil 932 casos, de los cuales 89.6 % se resolvieron por la vía judicial y 10.4 %, por la vía administrativa.

La tasa de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más pasó de 1.52, en 2015, a 1.79, en 2024. El año 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia por COVID-19, presentó una disminución respecto a 2019, y también fue inferior a la de 2015.

Los divorcios han mostrado una tendencia creciente en la última década , aunque entre 2023 y 2024 el aumento fue marginal

Mientras en entidades como Quintana Roo el matrimonio sigue fuerte (7.7 por cada mil habitantes), en Ciudad de México y Tlaxcala las tasas fueron de apenas 3.4

Edad y duración de los matrimonios

Las cifras de Inegi indican que hubo 161 mil 249 divorcios de parejas constituidas entre una mujer y un hombre; 439 constituidas entre mujeres y 244, entre hombres. De 2020 a 2024, los casos con divorciantes del mismo sexo se incrementaron. El número de casos de los divorcios entre mujeres fue superior que entre los hombres.

Edad y duración de los matrimonios: La edad promedio al momento de iniciar los trámites de divorcio para las mujeres fue de 41.1 mientras que para hombres, de 43.6 años respectivamente, lo que refleja que en promedio los matrimonios en México duran 12 años antes de llegar a su disolución legal.