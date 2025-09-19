Por cada 100 mil habitantes: ¿cómo mide el Inegi los delitos en México?

GENERANDO AUDIO...

Cuando se habla de delitos en México, uno de los indicadores más usados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es la tasa por cada 100 mil habitantes.

Este método no sólo contabiliza los hechos delictivos, sino que los ajusta de acuerdo con la población de cada región, permitiendo comparaciones más precisas entre estados, municipios e incluso con otros países.

¿Qué significa la tasa por cada 100 mil habitantes?

La fórmula es sencilla: se divide el número de delitos registrados entre la población total de un área, y el resultado se multiplica por 100 mil.

Por ejemplo:

Si en un municipio con 200 mil habitantes se registran 300 robos, la tasa sería de 150 robos por cada 100 mil habitantes.

Este ajuste evita que las cifras absolutas resulten engañosas, ya que un estado con más población tiende a tener más delitos en números totales, pero no necesariamente un mayor nivel de incidencia delictiva.

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

El Inegi genera sus cifras a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que incluyen tanto delitos denunciados como aquellos que no llegan al Ministerio Público.

Entre los delitos que se miden están:

Robo o asalto en la calle o transporte público

Extorsión

Fraude

Amenazas

Delitos sexuales

Homicidios, entre otros

¿Por qué el indicador “por cada 100 mil habitantes” es clave?

El cálculo por cada 100 mil habitantes permite:

Comparar estados grandes y pequeños en igualdad de condiciones

Identificar zonas con mayor riesgo relativo, aunque tengan menor número de habitantes

Dar a los tomadores de decisiones un parámetro confiable para diseñar políticas públicas en seguridad

Con este indicador, el Inegi busca que la ciudadanía y las autoridades tengan una visión más clara y objetiva de la magnitud de la delincuencia, más allá de los números absolutos.

En un país donde la percepción de inseguridad varía según la región, la tasa por cada 100 mil habitantes es un lenguaje común de comparación que ayuda a comprender dónde están los principales retos en materia de seguridad.