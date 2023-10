Por error, INE desecha que cinco de nueve candidaturas a gobernador sean para mujeres

Por un “error”, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó que cada partido postule a mujeres en al menos cinco de las nueve elecciones de gobernador que habrá en 2024.

Durante más de dos horas, diez de los 11 consejeros se pronunciaron a favor del principio de paridad de género.

En la sesión, un desacuerdo sobre el porqué el INE debía reglamentar este asunto derivó en una confusión a la hora de votar.

“Consejera presidenta no ha sido aprobado por seis votos… no fue aprobado el proyecto”, señaló María Elena Cornejo Esparza, secretaria ejecutiva del INE.

Por su parte, la consejera Dania Ravel acusó que hubo trampa.

“Presidenta, con todo respeto esto es una ‘chicanada’. Hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 5-4 y se aferraron a que eso no fuera así y se nos dijo que se iban a separar esos puntos resolutivos para que después se sometieran a consideración, y ahorita ya no se pueden someter a consideración… eso no puede transitar, por favor”.

Dania Ravel / Consejera electoral INE.