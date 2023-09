¿Por qué cancelaron consulta ciudadana? Comité Organizador del Frente Amplio por México da razones

El Comité Organizador del Frente Amplio por México adelantó la conclusión del proceso para elegir a su próxima candidata presidencial y proclamó a la senadora Xóchitl Gálvez como la ganadora

Arturo Sánchez, integrante del Comité, informó en conferencia de prensa que la senadora panista será quien encabece “la conducción del Frente Amplio por México”.

Por ende, la consulta ciudadana que se tenía programada para el próximo domingo ha quedado cancelada.

¿Por qué se canceló la consulta ciudadana del Frente Amplio por México?

En un mensaje a la prensa, Marco Antonio Baños explicó los factores que llevaron a tomar esa decisión.

“Se han establecido las peticiones de los partidos, primero, para que se conocieran los resultados de las encuestas; segundo lugar, están las decisiones que tomó el Partido Revolucionario institucional y que fueron públicas; está el video de la senadora Beatriz Paredes, donde con mucha propiedad, con una visión de Estado, señaló con mucha claridad, que respetaría la decisión del comité organizador, la de su partido político y que reconocía la ventaja, en el caso de las encuestas, por la senadora Xóchitl Gálvez”. Marco Antonio Baños.

Además, detalló, PAN, PRI y PRD solicitaron evaluar la consulta ciudadana a la que se habían inscrito casi dos millones 300 mil personas.

“Hoy también hemos recibido un documento suscrito por los partidos políticos, que nos han pedido analizar como Comité Organizador la posibilidad de la cancelación de la jornada prevista para el día 3 de septiembre”, detalló el miembro del comité organizador.

“El domingo en la mañana entregaremos la constancia a Xóchitl Gálvez para convertirla en la conductora de este Frente Amplio por México. El llamado hoy es a que salgamos con la esperanza por delante, que la unidad se note y que vaya creciendo, así con alegría y emoción, como se me nota, cerraremos esta etapa”, especificó Alejandra Latapí, integrante del Comité Organizador.

Al concluir la conferencia, el integrante del Comité Organizador, Arturo Sánchez, aseguró que, pese a la cancelación de la consulta, no le quedan a deber a la ciudadanía.

“Una de las cosas que a mí personalmente me lastiman, me duele, es que la pregunta es correcta, mucha gente en todo el país estaba esperando el domingo, no nada más para participar, sino para estar en las mesas receptoras, en las mesas de participación y en efecto… No creo que le hayamos quedado a deber (a la ciudadanía) porque finalmente el proceso en conjunto salió bien”, detalló Arturo Sánchez.