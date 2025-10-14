¿Por qué comparan las inundaciones en Veracruz con el huracán Otis en Guerrero?

GENERANDO AUDIO...

Inundaciones en Veracruz/Huracán Otis en Guerrero Foto: Cuartoscuro

En los últimos días, es común encontrar en redes sociales comparativas entre el desastre que actualmente vive Veracruz, tras las devastadoras inundaciones, con la crisis que sufrió Acapulco, Guerrero, durante el paso del huracán Otis en 2023. Diversos usuarios han comentado que las similitudes entre ambos hechos no se limitan a la magnitud del daño, sino a lo que muchos internautas consideran una “ausencia de autoridades, bloqueo a la ayuda ciudadana y uso político de la tragedia”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

En Facebook, X, TikTok e Instagram, la indignación crece mientras los habitantes del norte de Veracruz, principalmente en Poza Rica, enfrentan graves pérdidas materiales, personas desaparecidas y la lenta respuesta de los gobiernos estatales y federales.

Veracruz y Acapulco: dos desastres diferentes, un mismo reclamo

En Veracruz, las lluvias registradas desde el 9 de octubre de 2025 provocaron el desbordamiento del río Cazones, dejando comunidades enteras bajo el agua. Según reportes de Protección Civil, al momento, 29 personas han muerto y 18 están desaparecidas en el estado, mientras miles de familias fueron evacuadas de emergencia por afectaciones en 40 municipios.

Aunque, al momento, no se ha contabilizado el daño monetario causado por las intensas precipitaciones, según usuarios este alcanzaría una cantidad millonaria.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Cientos de hogares se encuentran bajo el agua. Foto: Cuartoscuro

En el caso de Acapulco, Guerrero, el huracán Otis tocó tierra el 25 de octubre de 2023 como categoría 5, el más fuerte registrado en el Pacífico mexicano. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el fenómeno dejó 52 personas fallecidas y pérdidas superiores a los 12 mil millones de dólares, convirtiéndose en el más costoso en la historia de México.

¿Por qué la ciudadanía dice que las inundaciones en Veracruz se parecen al caos que dejó el huracán Otis en Guerrero?

Tanto en Otis como ahora en Veracruz, usuarios aseguran que las autoridades impidieron el ingreso de ayuda civil. Durante el huracán, videos en redes sociales denunciaron que el Ejército mexicano bloqueó a voluntarios que intentaban entregar víveres directamente a los afectados.

En X, el usuario @costenoaca acusó que militares confiscaron donaciones, bajo el argumento de que sólo ellos distribuirían el apoyo, mientras otros reportaron saqueos y desorganización en los puntos de entrega.

Si bien, lo anterior fue desmentido por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), varios usuarios consideran que gran parte de la ayuda se la quedaron partidos e instituciones gubernamentales.

Ahora, en Veracruz, las acusaciones se repiten; pues, recientemente, el creador de contenido Yulay denunció que militares y marinos le impidieron entregar víveres en Poza Rica. Mientras, usuarios locales aseguran que la gobernadora Rocío Nahle rechazó ayuda proveniente de Nuevo León “por razones políticas”.

Asimismo, internautas destacaron que a varias asociaciones les quitaron sus víveres para que sean dados por Adanely Rodríguez, alcaldesa de Poza Rica, quien, presuntamente, los otorga únicamente a afiliados al partido.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Avanzan las labores de limpieza en Poza Rica, tras lluvias]

Tanto en Guerrero como en Veracruz, las alcaldesas han sido señaladas en redes sociales por utilizar la tragedia con fines propagandísticos. En Poza Rica, la alcaldesa, Janet Adanely Rodríguez, fue criticada por realizar transmisiones en vivo y posar entre maquinaria de limpieza, mientras ciudadanos la acusaban de “solo tomarse fotos y no ayudar a limpiar el desastre”.

Al momento, en sus redes sociales, diversos veracruzanos se quejan de la poca seriedad con la que está tratando las inundaciones.

Por su parte, en Acapulco, Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de la zona guerrerense, reapareció dos días después del paso de Otis, desatando enojo por su ausencia inicial; aunado a ello, se viralizó un video donde López dice que “no tiene por qué limpiar las casas de los acapulqueños”.

Actualmente, se amparó para no ser investigada por irregularidades en 898 millones de pesos destinados al presupuesto de reconstrucción de Otis.

Ambas mandatarias son de Morena. Foto: Facebook/Adanely Rodriguez // Cuartoscuro

Respuestas del Gobierno ante inundaciones en Veracruz y huracán Otis en Guerrero, han sido lentas, según usuarios de redes sociales

Aunque en su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que las fuerzas armadas coordinaron la entrega de apoyos de manera organizada, ante la percepción pública, se denunció opacidad, lentitud y falta de empatía. Aunado a ello, varios internautas destacaron que la tragedia de Otis se pudo haber evitado si las autoridades hubieran sido consientes de la magnitud que provocaría dicho huracán y hubieran avisado a la ciudadanía para que se previniera.

Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta críticas similares tras las inundaciones en Veracruz, donde (según testimonios) su llegada se dio tarde, después de tener una reunión en Zoom con la gobernadora Rocío Nahle. Durante su trascurso en el estado veracruzano, usuarios destacaron que minimizó el reclamo ciudadano.

Sheinbaum en Poza Rica. Foto: Cuartoscuro

Tanto en Guerrero como ahora en Veracruz, los ciudadanos perciben una respuesta tardía y poco transparente de las autoridades. En ambos casos, las críticas se han centrado en la centralización de la ayuda, la falta de acceso para los voluntarios y el uso político de la tragedia.