¿Por qué Ecuador y Perú no serán invitados a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum?

La próxima toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México el 1 de octubre no contará con la presencia de representantes de Ecuador y Perú.

La decisión se alinea con la postura del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha suspendido o roto relaciones diplomáticas con estos países.

Claudia Sheinbaum, al salir de su casa de transición, explicó que el futuro canciller, Juan Ramón de la Fuente, envió una nota diplomática a todos los países con los que México mantiene relaciones formales.

Sin embargo, como Ecuador y Perú no están en la lista de naciones con las que México mantiene relaciones diplomáticas activas debido a las recientes tensiones, no recibieron invitación para el evento.

“Se han estado enviando pues prácticamente a todo el mundo invitaciones. Obviamente Ecuador, Perú pues no, ¿verdad?, porque estamos de acuerdo con la política que se ha tenido,” comentó Sheinbaum, justificando la exclusión de estos países.

La virtual presidenta destacó que la invitación general fue extendida a todas las naciones con las que México mantiene relaciones diplomáticas, y que la ausencia de Ecuador y Perú responde a la postura política del gobierno saliente.

En cuanto a la invitación al presidente de Rusia, Vladímir Putin, Sheinbaum indicó que no hay un motivo específico para su inclusión o exclusión.

“Es que el próximo secretario de Relaciones Exteriores invitó a todos los países con los que México tiene relaciones, con los que no tiene, pues no se invitó, fue una invitación general, una nota diplomática que le llaman y todavía no hay respuesta, pero es una invitación general que se hizo a todos los países donde México tiene relaciones, nada en particular,” agregó Sheinbaum.