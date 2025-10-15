¿Por qué el canciller viaja a EE. UU. tras la revocación de visas a 50 políticos?

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/ Cuartoscuro

El canciller Juan Ramón de la Fuente viajó este miércoles a Washington en medio del anuncio de la revocación de visas a más de 50 políticos mexicanos, varios de ellos integrantes del partido Morena.

Su visita se da mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos endurece su postura frente a posibles casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico, como parte de la política de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump.

De la Fuente sostendrá una reunión privada con el secretario de Estado, Marco Rubio, donde dará seguimiento a la visita hecha por el secretario de Estado en el mes de septiembre.

La posición del Gobierno mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada durante su conferencia matutina sobre la supuesta revocación de visas a varios morenistas. La mandataria respondió que “no tiene información al respecto” y que el canciller viaja para tratar asuntos de seguridad bilateral.

“No tenemos ningún reporte formal sobre cancelaciones de visas. La reunión del canciller De la Fuente es parte del trabajo diplomático normal con Estados Unidos”, aclaró Sheinbaum.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Aun así, fuentes diplomáticas reconocen que, dado el contexto, el tema podría surgir de forma indirecta durante la conversación, ya que las decisiones migratorias de Washington están estrechamente ligadas a su política de seguridad.