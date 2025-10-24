GENERANDO AUDIO...

Personas desaparecidas. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México rechazó que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) haya activado un mecanismo para determinar si las desapariciones forzadas que ocurren en el país son generalizadas o sistemáticas.

¿Por qué el CED activó el mecanismo sobre desapariciones forzadas en México?

La CED, que es la encargada de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la que México es parte, examinó la situación en el territorio nacional, donde, tras la recabación de indicios, parece indicar que que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática.

De esta forma, el Comité invocó el artículo 34 de la Convención, con el que se permite la solicitud de información, en este caso al Estado mexicano, para saber si se están tomando las medidas efectivas para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Aunado a lo anterior, también se podrán realizar visitas al territorio nacional involucrado, lo que podría implicar que se lleven a cabo investigaciones.

Previamente, el Comité puede presentar la situación ante la Asamblea General de la ONU si considera que el Estado no está tomando medidas efectivas para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas.

Gobierno de México rechaza señalamientos de la ONU sobre desapariciones forzadas

Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó los señalamientos del CED sobre desapariciones forzadas en México.

La dependencia federal sostuvo que la desaparición de personas es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción, por lo que consideró que las afirmaciones del CED “carecen de sustento y no son admisibles”.