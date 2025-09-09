¿Por qué la Semar controla aduanas y desde cuándo? Cronología

GENERANDO AUDIO...

Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), comenzó a tener el control de las aduanas marítimas y terrestres del país.

La medida, de acuerdo con el exmandatario federal, se tomó con el objetivo de combatir la corrupción, el contrabando y la introducción de droga, así como para fortalecer la seguridad aduanera.

Cronología del control de las aduanas por parte de la Semar y motivos

En julio de 2020, el expresidente López Obrador instruyó a la Semar y Sedena tomar el control de las aduanas marítimas y terrestres del país.

“Hemos tomado la decisión de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y lo mismo en el caso de los puertos del país para que haya seguridad”, dijo AMLO en la conferencia mañanera del 17 de julio de 2020.

Explicó que los puertos marítimos “desde hace mucho tiempo son enclaves de corrupción” y precisó que el cambio al interior de las dependencias aduaneras “no es un asunto sólo de capacidad y profesionalismo, es un asunto de honestidad”.

En octubre del mismo año, la Semar comenzó a administrar 17 aduanas marítimas y algunas interiores en la capital del país, como Pantaco, en la alcaldía Azcapotzalco, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Para marzo de 2022 , López Obrador aseguró que la decisión de asignar las tareas de vigilancia y administración de aduanas a las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional había sido acertada.

“Con los resultados que ya estamos obteniendo, consideramos que fue una acertada decisión. La Marina tiene un número determinado de aduanas más los puertos y la Secretaría de la Defensa también (tiene) todas las aduanas del norte del país y al interior”, indicó en la conferencia mañanera del 24 de marzo de 2022.

Al respecto, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, destacó que tras asumir la Semar el manejo de aduanas marítimas e interiores, la recaudación aumentó un 16% en febrero de 2022 en comparación con febrero de 2021. Esto al pasar de 37 mil 338 millones de pesos a 43 mil 516 millones de pesos.

Un par de meses después, en mayo de 2022, el exmandatario federal instruyó, mediante una reforma al reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que la Semar y la Sedena tomarían el control total de las 50 aduanas del país, incluyendo facultades de revisión, inspección, vigilancia y gestión de recursos mediante fideicomisos públicos.

En agosto del mismo año , destacó que con la ayuda de la Semar los decomisos de drogas aumentaron, especialmente en puertos como Manzanillo, donde la recaudación mensual pasó de 8 mil millones a 17 mil millones de pesos.

Un par de semanas antes de concluir su gobierno, exactamente hace un año, el 9 de septiembre de 2024 , López Obrador reiteró que la decisión de dar el control de las aduanas a la Semar y la Sedena había sido una de las mejores de su administración.

“Sí se ha avanzado muchísimo en el combate en el contrabando en las aduanas, fue una de las mejores decisiones que tomé como presidente, las aduanas dependían de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, había muchísima corrupción y había algunas aduanas tomadas por la delincuencia, porque había en la administración de las aduanas civiles, me constan, actos de corrupción”, dijo AMLO en la conferencia mañanera de aquella ocasión.

