Foto: AFP

En 2020, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Seguridad Nacional para regular las actividades de agentes extranjeros en México, incluida la DEA. El dictamen fue avalado en comisiones con 16 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones en Gobernación y Población; y 14 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones en Defensa Nacional.

La reforma establece que los agentes extranjeros:

Deben estar acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Sólo podrán realizar labores de intercambio de información con autorización

con autorización Tendrán circunscripción territorial limitada

Deben informar a las autoridades mexicanas sobre los hechos de los que tengan conocimiento.

Con estas medidas, México busca mayor control en la cooperación internacional en seguridad y garantizar el respeto a su soberanía nacional.

Acusaciones contra la DEA en México

El papel de la DEA en México ha sido polémico. Entre las acusaciones más relevantes se encuentran:

Operar sin autorización oficial en diversas regiones

en diversas regiones Infiltrarse en investigaciones sin notificación al Gobierno mexicano

sin notificación al Gobierno mexicano Manejo unilateral de inteligencia que compromete la seguridad nacional

que compromete la seguridad nacional Casos como la detención del general Salvador Cienfuegos en 2020, cuando fue acusado en Estados Unidos sin que México recibiera información previa, lo que generó un conflicto diplomático

Razones de la prohibición

El Gobierno mexicano sostiene que la seguridad interior es un asunto exclusivo del Estado mexicano. Por ello, agentes extranjeros no pueden actuar de manera autónoma ni realizar operativos sin supervisión.

La reforma legal marca que la colaboración internacional debe ser transparente, regulada y con límites claros, de modo que se eviten abusos, filtraciones de información y acciones que pongan en riesgo la seguridad nacional.

