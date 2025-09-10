GENERANDO AUDIO...

Celebración de un 15 de septiembre en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

El 15 de septiembre y el 16 de septiembre son fechas centrales en las fiestas patrias de México, relacionadas con la conmemoración del inicio de la Independencia de México. Cada año, en la noche del 15, se realiza la ceremonia conocida como Grito de Independencia, encabezada por el presidente en turno desde el Zócalo capitalino, acto que se replica en plazas públicas de todo el país.

El Grito de Dolores y el inicio de la Independencia

El Grito de Dolores, pronunciado por Miguel Hidalgo y Costilla, ocurrió durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Ese día comenzó la lucha armada que buscaba liberar al país del dominio de España.

La Guerra de Independencia duró 11 años y concluyó el 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército Trigarante, liderado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, entró triunfalmente a la Ciudad de México.

Aunque la fecha histórica corresponde al 16 de septiembre, el festejo nacional inicia la noche del 15, tradición que tiene varias explicaciones.

Versiones sobre el festejo del 15 de septiembre

Algunas versiones apuntan que el Grito de Dolores en realidad sucedió la noche del 15 de septiembre de 1810, o bien que ocurrió entre la noche del 15 y la madrugada del 16.

Otra interpretación señala que “los mexicanos de alegre temperamento” decidieron iniciar las celebraciones desde un día antes, lo que dio origen a que la fecha adquiriera un carácter festivo en la víspera del aniversario.

Celebraciones históricas y actuales

La zona donde se encuentra la Alameda Central en la Ciudad de México fue un espacio concurrido por ciudadanos para celebrar el 15 de septiembre. Con el tiempo, el festejo se institucionalizó en el Zócalo de la Ciudad de México, donde actualmente se realiza la ceremonia oficial encabezada por el presidente.

Porfirio Díaz y el 15 de septiembre

El expresidente Porfirio Díaz, originario de Oaxaca y nacido el 15 de septiembre de 1830, es otro de los personajes relacionados con la fecha. Historiadores señalan que Díaz ordenó adelantar la conmemoración del Grito de Independencia para que coincidiera con su cumpleaños.

Díaz gobernó México en dos periodos: de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. Permaneció en el poder durante casi 31 años, etapa conocida como el Porfiriato. Tras el inicio de la Revolución Mexicana, salió del país y murió en París, Francia, el 2 de julio de 1915.

