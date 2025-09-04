¿Por qué suele temblar el 19 de septiembre en México?

GENERANDO AUDIO...

Sismos en México. Foto: Getty Images.

Tres sismos de gran magnitud (1985, 2017 y 2022) han ocurrido en México el 19 de septiembre, generando mitos y temores. Sin embargo, expertos señalan que es una coincidencia aleatoria, no un patrón científico. La fecha sigue viva en la memoria colectiva por su impacto histórico.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Por qué tiembla el 19 de septiembre?

El sismo del 19 de septiembre de 1985, con una magnitud de 8.1, fue el primero en marcar esta fecha. Más de tres décadas después, en 2017, un terremoto de 7.1 sacudió el centro del país. Y en 2022, otro de magnitud 7.7 volvió a ocurrir en la misma fecha.

La recurrencia de estos eventos ha generado rumores, pero el doctor Luis Quintanar Robles, de la UNAM, ha sido claro al respecto: “Es una desagradable coincidencia”.

Si bien los eventos de 1985, 2017 y 2022 han quedado grabados en la memoria colectiva, los datos muestran que la actividad sísmica no está concentrada en este mes en particular. Los expertos coinciden en que los terremotos no pueden predecirse y que no siguen patrones estacionales, destaca información de la UNAM.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Notarías con descuentos por el Mes del Testamento 2025: así puedes aprovechar]

Prevención ante los sismos

Aunque no podemos predecir cuándo ocurrirá el próximo terremoto, sí es importante estar preparados. La experiencia de los sismos del 19 de septiembre ha dejado valiosas lecciones sobre la importancia de la prevención.

Por ello, es fundamental contar con un Plan Familiar de Protección Civil y tener una mochila de emergencia con lo esencial.

Además de saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo:

Antes – Identificar zonas seguras en casa y tener un plan de evacuación

Durante – Mantener la calma y buscar refugio lejos de ventanas y objetos que puedan caer. Si estás en una zona costera, aléjate de la playa para evitar tsunamis

Después – Revisar tu hogar en busca de daños y usar el teléfono sólo en casos de emergencia. Estar alerta a posibles réplicas

La preparación es la mejor herramienta para reducir el impacto de un sismo. La coincidencia de los temblores del 19 de septiembre recuerda que, más allá de mitos, lo vital es estar siempre listos para cualquier contingencia.