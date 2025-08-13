¿Por qué voló un dron de EE. UU. sobre el Edomex y qué modelo era?

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/Ilustrativa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que la aeronave de Estados Unidos que sobrevoló el Estado de México no es militar, sino un avión no tripulado que opera a petición del Gobierno mexicano.

Dron sobrevoló Edomex como parte de investigaciones

Durante conferencia de prensa, el funcionario detalló que el sobrevuelo se realizó en la zona de Tejupilco, y en otras áreas del territorio mexiquense, como parte de investigaciones conjuntas entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

“No es un avión militar, no es un dron militar, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país”, señaló Harfuch.

Sin dar más información sobre el objetivo de la misión, el titular de la SSPC reiteró que no hay aeronaves militares extranjeras operando libremente en territorio nacional. Subrayó que este tipo de operaciones se efectúa bajo protocolos de cooperación internacional y únicamente con autorización de las autoridades mexicanas.

¿Qué tipo de dron de EE. UU. sobrevoló el Edomex?

De acuerdo con la plataforma Flightradar24, este miércoles 13 de agosto se detectó un dron tipo MQ-9B SkyGuardian sobrevolando la zona de Valle de Bravo, en el Estado de México.

La aeronave no tripulada partió desde el estado de Texas, en Estados Unidos, y arribó al municipio mexiquense alrededor de las 12:40 horas.

Los registros de Flightradar24 indican que el dron tenía como matrícula CBP-113 y operado por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

El MQ-9B SkyGuardian es una aeronave de vigilancia y reconocimiento, diseñado para volar vía satélite por hasta 40 horas en todo tipo de clima.

Asimismo, está equipado con un moderno radar, así como un sensor electroóptico/infrarrojo.