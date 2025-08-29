Posibles sobornos en Pemex, durante sexenio de EPN: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de México informó que investiga posibles sobornos en Pemex relacionados con contratos realizados durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, luego de que autoridades de Estados Unidos abrieran indagatorias sobre presuntas irregularidades en la paraestatal.

Investigación en México y colaboración con Estados Unidos

Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, señaló que las instituciones mexicanas colaboran con autoridades estadounidenses y de forma paralela revisan contratos vinculados a Pemex.

“Pemex, Buen Gobierno y otras instituciones abrirán investigaciones o continuarán con las que ya están en curso para fincar responsabilidades y sanciones correspondientes. Adicionalmente, tendremos colaboración internacional para retomar elementos que surjan de las investigaciones en Estados Unidos a fin de fortalecer las que ya tenemos en México”, explicó Buenrostro.

Posibles contratos irregulares en Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que, hasta el momento, se identificaron cuatro contratos con posibles irregularidades. Dos de ellos ocurrieron en el sexenio de Peña Nieto, mientras que los otros dos corresponden al sexenio de López Obrador.

“Dos contratos se hicieron en el periodo de Peña Nieto y se cerraron. En el sexenio de López Obrador, uno se firmó pero se canceló de manera anticipada, y otro nunca se llevó a cabo”, indicó Sheinbaum Pardo.

Auditorías y denuncias en Pemex

Sheinbaum agregó que, en el caso de los contratos vinculados al sexenio de López Obrador, se realizaron auditorías y se presentaron denuncias penales por parte de la Dirección de Pemex. Sin embargo, existe una observación respecto a la calidad de esas auditorías, por lo que la Secretaría Anticorrupción decidió abrir nuevas revisiones para determinar si hubo una actuación correcta o posibles irregularidades.

“Se hicieron auditorías en su caso, también se presentaron denuncias penales por parte de la Dirección de Pemex, pero hay una observación que se dice que esas auditorías no pudieron haberse llevado a cabo bien, entonces por tal razón, la Secretaría Anticorrupción decidió abrir de nuevo las auditorías para revisar si hubo una actuación correcta o algo indebido en aquellos contratos”, agregó la presidenta.

Próximos pasos en las investigaciones

El Gobierno federal adelantó que las indagatorias nacionales se fortalecerán con la información que pueda aportar la investigación en Estados Unidos. Las dependencias mexicanas mantendrán la revisión de los contratos señalados para deslindar responsabilidades y, en su caso, establecer sanciones.

