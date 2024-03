¡Guerrero, en suspenso! Posponen trámite para iniciar proceso de desaparición de poderes en la entidad

La bancada del PAN en el Senado presentó una solicitud para iniciar el proceso de análisis destinado a la desaparición de poderes en Guerrero. Por lo que durante la sesión de este miércoles se llegó a la conclusión de atender la iniciativa hasta la próxima semana.

El debate y la confrontación política tiene secuestrado el trabajo parlamentario del Senado de la República, consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal.

“Esto que nos tiene a todos como rehenes en el Senado de la República, sin productividad y sin posibilidades de acuerdos ¿Tampoco hay dictámenes? No hay nada, nos la pasamos en la discusión y en el debate político”.

En la sesión de este miércoles, la oposición y Morena protagonizaron un desencuentro propiciado por la solicitud de desaparición de poderes en Guerrero, planteada por el PAN.

“No tiene ninguna consistencia en sus dichos, ninguna, qué dicen, que la gobernadora no se le ve, que no está, que está ausente, vayan a Guerrero, ustedes no conocen Guerrero”.

Félix Salgado Macedonio, senador de Morena