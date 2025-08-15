Precio de la carne se estabilizará hasta mediados de 2026

GENERANDO AUDIO...

La carne reporta incremento. Foto: Cuartoscuro

El precio de la carne en México se ha incrementado entre 21 y 22% en los últimos meses, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Y aunque el kilo de bistec de pulpa puede costar hasta 220 pesos en supermercados, será hasta mediados del 2026 cuando los precios puedan alcanzar una estabilización.

“Cuando tú vas al mercado, ahorita el precio anda sobre 115 y 120, y el precio promedio de mayoreo ahorita anda sobre 170, pero ya el autoservicio le mete su margen y la gente está viendo un bistec de pulpa a 220 pesos”, Juan Carlos Anaya, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas

¿Cuándo bajará el precio de la carne?

De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado, Jesús Brígido, será hasta el 2026 cuando se “estabilice un poquito el precio”.

“En la medida en que se vayan estabilizando los inventarios va a haber mayor producción de carne y sobre todo para 2026 esperamos que a mediados ya se estabilice un poquito el precio”, Jesús Brígido, presidente Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado.

Factores que impulsan el alza

De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el precio de la carne de ganado mexicano ha subido entre 21% y 22% en los últimos meses, en gran medida por factores meteorológicos que mueven la aguja, aunado a la alta demanda.

Explica Jesús Brígido, presidente de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado, AMEG:

“La sequía que hemos presentado no solamente en el centro y norte del país, sino que en Estados Unidos y una parte de Canadá es la región donde más se producen becerros. Los insumos que se ocupan para poder alimentar el ganado son forrajes, son granos, son pastas que también se han visto afectados tanto en inventarios como en los precios”, Jesús Brígido, presidente de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado

A estas circunstancias se suma el cierre de fronteras norteamericanas por el combate al Gusano Barrenador, que obliga a buscarle espacio de venta a animales con características de exportación.

Y pese a los precios altos, esta proteína no se deja de consumir la carne de res.

“Estamos hablando entre 18 y 19 kilos por persona, que ha ido incrementándose cada año, más en este año, entonces es algo que no se había visto en muchos años”, Jesús Brígido, presidente Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado, AMEG