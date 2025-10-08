GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro / Shutterstock

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, vuelve a estar en el centro de la polémica por presunta violación al principio de austeridad republicana, Cuarta Transformación. La controversia surge luego de que se revelara que el legislador utilizó un avión privado para trasladarse a diversas actividades políticas.

Esto ocurre después de que la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, exhortara a los dirigentes del partido a vivir con moderación y ser ejemplo de justa medianía. Noroña, sin embargo, se defendió argumentando que cada servidor público es libre de decidir cómo vivir, vestir o viajar, y que la austeridad no debería limitar la libertad individual.

Por olvidar la austeridad, Luisa María Alcalde pide a morenistas “actuar con el ejemplo y vivir en la justa medianía” tras polémicas vacaciones de lujo de Ricardo Monreal en España, Andy López Beltrán en Japón y Mario Delgado en Portugal. 😬



“No somos iguales”, dijo. pic.twitter.com/v28OyMnGr2 — Pedro Márquez (@PedroMrquez_) July 29, 2025

La crítica de Luisa María Alcalde

Alcalde Luján señaló ante los medios que los dirigentes de Morena, aunque tengan recursos, deben evitar lujos y actuar como ejemplo para la militancia. Declaró:

“Reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque tengan los recursos para ponerse ropa muy cara, no lo hagan; somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”.

Luisa María Alcalde Luján / Presidenta de Morena

La advertencia enfatiza la necesidad de coherencia entre los principios del partido y el estilo de vida de sus integrantes, insistiendo en que el lujo corrompe y aleja del pueblo.

La defensa de Noroña en YouTube

En un extenso video publicado en su canal de YouTube, Noroña afirmó que la justa medianía debe considerar los ingresos de cada servidor público y que no hay obligación de renunciar a comodidades adquiridas legalmente. El senador recordó experiencias personales de viajes frecuentes en clase premier, argumentando que aceptar ascensos por puntos acumulados no es un lujo indebido, sino un beneficio que no le cuesta al servidor público.

Asimismo, señaló que las críticas deben centrarse en quienes acumulan bienes y gastos más allá de sus ingresos declarados, lo que podría constituir presuntos ilícitos. Noroña aseguró que su postura sobre la austeridad es coherente con sus ingresos y que sus decisiones de vida, incluidos viajes y hospedajes, se mantienen dentro de lo que considera legal y correcto.

La paradoja del lujo

A pesar de su discurso sobre austeridad, Noroña tiene en una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos, con terreno de mil 201.63 metros cuadrados y construcción de 259.93 metros cuadrados. La propiedad fue adquirida el 11 de noviembre de 2024, meses después de convertirse en presidente de la Mesa Directiva del Senado, y posee además dos autos de la marca Volvo.

En 2009, cuando era diputado en el sexenio de Felipe Calderón, Noroña promovía la idea de que los políticos debían renunciar a privilegios, seguros privados y lujos innecesarios, y se dedicaba a señalar los excesos de otros legisladores.

En otro video señala: “Compañeros, compañeras diputadas viven del pueblo, traicionan al pueblo. Vuelvo a decirles diputados ¿cuándo en su campaña, diputado [Roberto] Gil, le dijiste a tus electores que ibas a votar aumento de impuestos, que la gente pagara más IVA, que pagara más de la gasolina, que pagara más de energía, más de ISR? Nunca, no hubieras sido electo.

Hoy, su estilo de vida contrasta con aquel discurso, incluyendo la renta reciente de un avión privado modelo Socata TBM 850 para participar en Asambleas Informativas en Torreón y Piedras Negras, Coahuila.

Según información de Reforma, el costo por hora de vuelo de esta aeronave puede llegar a 2 millas. El senador la empleó durante aproximadamente seis horas, que sumado son 14 mil dólares, más de 257 mil pesos según el tipo de cambio del miércoles 8 de octubre.

Inconsistencias patrimoniales

Su declaración patrimonial de 2024 reportó la compra de la casa por 12 millones de pesos a crédito, pero en recientes videos y publicaciones en X, Noroña afirmó que aún la está pagando y que previamente la rentaba.

Noroña sigue enredándose para justificar su riqueza inexplicable.



Primero dijo que la mansión que tiene le costó 12 mdp.



Luego dijo que es un crédito bancario que obtuvo para poder ir pagando la casa.



Luego dijo que la casa no era de él sino que otra persona que se la vendió.… pic.twitter.com/740eHXrbPB — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) September 4, 2025

Esto ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del financiamiento, la titularidad del inmueble y la ausencia de pagos de impuestos, considerando que la propiedad se encuentra en tierra comunal. Además, los ingresos declarados de su canal de YouTube (188 mil pesos al mes) no coinciden con los cálculos aproximados de sus ganancias reales (13 mil pesos mensuales).

Contradicciones políticas

Fernández Noroña defendió su derecho a vivir con ciertas comodidades, asegurando que no tiene ninguna obligación personal de acatar la austeridad que solicita el partido.

Esta posición contrasta con el llamado reciente de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió a la militancia cumplir con los principios ético-políticos de Morena. El senador, que terminó su periodo como presidente de la Mesa Directiva del Senado, se encuentra nuevamente cuestionado por sus contradicciones entre el discurso de austeridad y su estilo de vida.

Luisa María Alcalde (@LuisaAlcalde) se supone que "estan con la bandera de la austeridad" ustedes pregonan y gritan que hay que ser austeros? Pero entonces porque no dan el ejemplo… Está mal salir del país y estar de vacaciones? No.

Pero decir que es dinero suyo? Claro que No👇 pic.twitter.com/yIEF0duOTV — Yo Soy Opinión General (@OpinionGeneral3) August 7, 2025

