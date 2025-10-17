Presas del Cutzamala casi llenas: alcanzan 96% de su capacidad

GENERANDO AUDIO...

Las tres presas del Cutzamala muestran buenos niveles. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Debido a las recientes lluvias registradas en distintos puntos de la zona centro del país, las presas del Sistema Cutzamala están casi llenas. Al momento, registra 96.00% de su capacidad, según datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Cuáles son los niveles de las presas del Sistema Cutzamala?

De acuerdo con información recopilada al 15 de octubre, la Presa Villa Victoria presenta un nivel de 95.38%.

Por otro lado, la Presa Valle de Bravo cuenta con un nivel de 96.12%, según el informe correspondiente a octubre.

Asimismo, la Presa el Bosque cuenta con un nivel de 96.32% de su almacenaje, como puede corroborarse en el mismo informe.

Como resultado, el Sistema Cutzamala presenta un 96% de almacenamiento. Dicha cifra contrasta con registros de meses anteriores donde reportaba niveles inferiores a la mitad de su capacidad.

Cabe mencionar que estas cifras han ido incrementándose gradualmente desde el inicio de la intensa temporada de lluvias en el país.

¿Cuál es el pronóstico del clima?

Este viernes 17 de octubre de 2025, el ingreso de humedad del océano Pacífico, impulsado por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano.

Esto provocará lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, así como oleaje elevado en la costa oaxaqueña.

Simultáneamente, el frente frío 7 se aproximará al norte del país, generando descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y chubascos en el noroeste.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Durante la tarde, este sistema se disipará sobre Estados Unidos, pero una línea seca permanecerá en el norte, con posibilidad de torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

Para el Valle de México se prevé cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el suroeste del Estado de México.