Presa de Valle de Bravo, del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro.

El Sistema Cutzamala registró un incremento de 151.72 millones de metros cúbicos en el nivel de sus tres presas de almacenamiento entre el 26 de mayo y el 18 de agosto de 2025, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Con este aumento, el sistema alcanzó un nivel de 67.5 % de llenado total, lo que representa un 27.8 % más que en 2014 en la misma fecha. Este almacenamiento se ha logrado mientras continúa el suministro de agua a la Ciudad de México y al Estado de México.

Tormentas de últimas semanas llenarían 83 estadios Azteca

A partir de las lluvias registradas del 26 de mayo al 18 de agosto de 2025, el nivel de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala ha logrado incrementar en 151.72 millones de metros cúbicos (Mm3), lo que representaría llenar más de 83 estadios Azteca.

Almacenamiento de las presas del Sistema Cutzamala

Las presas que conforman el Sistema Cutzamala mantienen un aumento significativo:

El Bosque : 56.8 %

: 56.8 % Valle de Bravo : 77.5 %

: 77.5 % Villa Victoria: 58.2 %

En 2024, en la misma fecha, estos niveles eran de 51.9 %, 32.6 % y 29.4 %, respectivamente.

Conagua llama al uso responsable del agua

A pesar del incremento en el almacenamiento del Sistema Cutzamala, la Conagua reiteró el llamado a la ciudadanía para usar el agua de manera responsable, con acciones como cerrar llaves que gotean, optimizar el consumo y reportar fugas, con el fin de contribuir a garantizar el abasto en el futuro.

Compromiso de la Conagua

La Conagua reafirmó su compromiso con el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que busca garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad, además de implementar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, en apoyo a la población, especialmente a los grupos más vulnerables.