Foto: Cuartoscuro

El almacenamiento de agua en las presas de México alcanzó en agosto de 2025 un promedio nacional de 50% de su capacidad, de acuerdo con los datos de la segunda quincena de agosto 2025 del Monitor de Sequía Precipitación y Agua en Presas.

La investigación muestra una recuperación relevante en varios embalses, pero también revela contrastes con presas en niveles críticos, sobre todo en el norte del país.

El informe destaca que el Sistema Cutzamala llegó a un 77.25% de llenado, mientras que presas como Pedro J. Méndez (99.5%), en Tamaulipas, y Valle de Bravo (80.8%), en el Estado de México, muestran un nivel sólido de recuperación. En contraste, en Nuevo León, las presas La Boca (10%) y Cerro Prieto (15%) permanecen en situación crítica, lo que mantiene bajo presión el suministro de agua para la población.

Panorama desigual en el país

Según el documento, de las 210 presas principales monitoreadas, 62 presentan niveles menores al 50%, 56 se encuentran entre 50 y 75%, y 65 están entre 75% y 100%. Además, 27 embalses reportan almacenamiento superior al 100%, gracias a las lluvias asociadas al monzón mexicano y al paso de tormentas tropicales.

El Monitor de Sequía señala que, aunque las lluvias de este año favorecieron la recarga de presas en el centro y occidente del país, la situación en el norte sigue siendo delicada. Estados como Sonora, Chihuahua y Coahuila mantienen condiciones de sequía moderada a severa, lo que afecta tanto la agricultura como la ganadería. En el caso particular de Nuevo León, la escasez en las principales presas refleja la vulnerabilidad de la región.

Finalmente, se advierte que, aunque el promedio nacional parece alentador, la recuperación hídrica es desigual y los focos rojos en el norte podrían mantenerse durante los próximos meses si no se presentan lluvias extraordinarias.

