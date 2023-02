Los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) adelantaron su llegada al Senado de la República. La reunión programada a las 17:30 horas, inició una hora antes.

Nueve de los once consejeros de la herradura de la democracia, acudieron a la audiencia con los legisladores, pero sólo Lorenzo Córdova explicó su presencia.

Te recomendamos: Precio del huevo se estabilizará en primavera: PROFECO

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, indicó que los grupos parlamentarios revisarán el documento técnico que les entregó el INE.

También puedes leer: ¡Está de vuelta! Reabre Infonavit trámite para cambiar crédito a pesos

El legislador aseguró que no hubo ninguna solicitud sobre la dictaminación de la cláusula de vida eterna a partidos políticos que tiene pendiente el Senado y que frena la publicación y entrada en vigor de las reformas a cuatro leyes electorales del “Plan B”.

El conclave en el Senado duró 45 minutos; al final, el presidente del INE dejó un mensaje sobre su futuro profesional.

Quizá te interese: Diputados aprueban Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano; pasa al Senado

“… Y que descansen, que estén tranquilos, no sólo no me interesa, sino que sería irresponsable de mi parte, segundo punto, no puedo y sí hay alguien que va a cumplir la Constitución siempre hasta que me muera, voy a ser yo”.

Lorenzo Córdova.