Foto: Cuartoscuro

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María del Rocío Corona Nakamura, presentó una iniciativa para reformar los artículos 61 y 111, y derogar el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de eliminar el fuero constitucional a los legisladores federales.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora afirmó que el fuero se ha convertido en un instrumento de impunidad y privilegio.

"Fuera el fuero. El fuero constitucional no debe ser usado como herramienta para encubrir acciones de impunidad. Hoy en día, el fuero es sinónimo de privilegio, de prerrogativa, de inmunidad", expresó.

Iniciativa para eliminar privilegios

El proyecto plantea que el artículo 111 quede redactado de la siguiente forma: “Se podrá proceder penalmente contra las personas servidoras públicas por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. Ninguna persona gozará de fuero o inmunidad procesal que le otorgue privilegios o prerrogativas en materia jurídica.”

La senadora del PVEM subrayó que el fuero ha funcionado como “escudo protector para la corrupción y la rebeldía ante el Estado de derecho”, por lo que, dijo, debe eliminarse por completo.

"Más que acotarlo o reducirlo, hay que eliminarlo, porque al amparo de la ley se cometen excesos e injusticias", señaló.

Libertad parlamentaria, sin cambios

Corona Nakamura precisó que la eliminación del fuero no afectará la libertad de expresión parlamentaria, ya que los legisladores seguirán protegidos por sus opiniones vertidas en el ejercicio de su encargo.

“La libertad de expresión parlamentaria seguirá protegida, nadie puede ser reconvenido por sus opiniones. Lo que desaparece es el privilegio personal”, explicó.

La legisladora agregó que la tendencia nacional apunta hacia la desaparición del fuero, pues 17 congresos locales ya han aprobado su eliminación.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, para su análisis y dictaminación.

