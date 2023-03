Los aspirantes a las cuatro vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) caminaron al lobby del Edificio A, comenzaron a llegar a las 09:00 horas al acceso principal de la Cámara de Diputados para realizar el examen correspondiente.

En la Puerta 1, había mesas de registro donde a los aspirantes para ingresar como consejeros al INE, les entregaron un sticker con su nombre, fotografía y número de folio.

Al lugar acudió el extitular del Instituto Federal de Defensoría Pública, negó tener alguna ventaja por ser hermano de Irma Erendira Sandoval y del diputado de Morena, Amilcar Sandoval.

En la entrada del Salón de Sesiones, había un segundo filtro donde dejaron sus dispositivos y les dieron la contraseña para ingresar al sistema y hacer el examen.

A las 10 de la mañana, el Comité Técnico de Evaluación dio un primer corte.

La prueba inició a las 11:00 de la mañana, los aspirantes tenían tres horas para terminarla, pero el primero en salir sólo tardó una hora y 13 minutos.

“Es un examen básicamente jurídico. No hay preguntas fuera de lugar, no. Todas las preguntas son diseñadas para conocedores o para interesados en la temática y sirven para evaluar tu perfil y, si tienes o no, madera para ser o no, consejero o consejera. Son 80 preguntas”.

Sergio Jesús González Muñoz, profesor, Facultad de Derecho de la UNAM